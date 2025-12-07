Capturan a dos hombres en La Falda: se sospecha que son los autores de un robo en el macrocentro

Dos personas fueron capturadas en la madrugada del domingo, luego de que intentaran escapar de la policía, en inmediaciones de la Falda. Se sospecha que ambos hombres serían los autores materiales de un robo en el macrocentro del último viernes.

La aprehensión se llevó a cabo en Yrigoyen y Rojas. En ese lugar, Javier Antón, de 29 años, y Amilcar Reynoso, de 41, intentaron esconderse de los uniformados y luego los confrontaron, aunque fueron rápidamente reducidos.

Se secuestró entre sus pertenencias una réplica de un arma 9mm, un pasamontañas, pinzas de corte y sogas, además de ropa de trabajo tipo mameluco. Por las ropas que vestían, se pudo establecer que serían autores de un robo en calle Alvarado 400 en horas de la madrugada, donde luego de violentar una ventana ubicada en el frente de la vivienda, encapuchados y con overol de trabajo, lograron sustraerle dinero en efectivo a una anciana de 93 años.

Ambos quedaron a disposición de la fiscalía de Flagrancia, bajo la carátula Atentado y Resistencia a la autoridad, Amenazas Calificadas y Robo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tanto Antón como Reynoso son dos personas con frondoso prontuario de antecedentes por delitos contra la propiedad y a mano armada, y ya han purgado condenas en el sistema penitenciario de esta ciudad.