Clausuraron dos salones donde se realizaban fiestas sin habilitación

Dos salones fueron clausurados esta madrugada por falta de habilitación, informaron fuentes municipales. En ambos operativos, inspectores del Municipio y personal policial constataron que se desarrollaban fiestas sin la documentación correspondiente, por lo que se procedió al desalojo de los asistentes.

Uno de los espacios intervenidos es el salón de la Sociedad de Fomento del barrio La Falda.

Según indicaron desde el área de Inspección, el lugar había sido denunciado previamente porque era alquilado a grupos de jóvenes y utilizado como boliche sin contar con permisos ni habilitación municipal.

El segundo salón también se encontraba en funcionamiento al momento del operativo y no presentaba habilitación vigente, lo que motivó su clausura inmediata.

Las autoridades reiteraron que la realización de eventos requiere autorización formal y el cumplimiento de las normas de seguridad, capacidad y funcionamiento establecidas por el Municipio.