Otra interrupción del Ciclo Lectivo: el Suteba bahiense completará este martes su paro de 48 horas

La filial local del gremio docente Suteba completará este martes su medida de fuerza por 48 horas, por lo que numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán una vez más su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida.

"Continuamos la lucha con las medidas votadas en la Asamblea que rechazó rotundamente la propuesta salarial del Gobierno. *48 HS* 9 de marzo *PARO NACIONAL* por el día Internacional de la mujer. 10 de marzo * Acciones gremiales* junto a la Multicolor, en rechazo al ajuste en educación", anunció el sindicato desde sus redes sociales.

El paro, que se realizará bajo la consigna "Basta de ajuste en educación", representará la cuarta interrupción del recién iniciado Ciclo Lectivo 2026 en Bahía Blanca.

A la huelga iniciada este lunes 9, hay que sumarle la llevada a cabo los pasados 2 y 3 de marzo, cuando se realizaron asamblea y movilizaciones en reclamo por las políticas educativas del gobierno nacional, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.

Tan sólo en 2025 se registraron 17 medidas de fuerza en las escuelas públicas bahienses: a las 13 huelgas lanzadas por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.