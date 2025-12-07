Susto durante una muestra de danza en un teatro porteño: se descompensaron más de 20 chicos

Un evento privado en un teatro del barrio porteño de Flores con 300 invitados terminó este domingo con más 20 adolescentes descompensados por falta de ventilación. Dos de ellos fueron internados.

Las víctimas, de entre 13 y 15 años, sufrieron hipotensión y desmayos. La mayoría de los afectados eran bailarinas que participaban del espectáculo.

El SAME desplegó cinco ambulancias para atender la situación en el teatro, ubicado en la avenida Rivadavia al 8600. Los equipos médicos realizaron controles clínicos y asistieron a 16 pacientes en el lugar, entre ellos una adolescente de 15, que estaba acompañada por un adulto de 23.

“Hemos trasladado dos pacientes, porque tardaban en recuperarse y decidimos llevarlos al hospital para terminar de compensarlos”, informó Alberto Crescenti.

El titular del SAME confirmó que el llamado de auxilio fue dado por una ambulancia de un servicio privado contratada para el evento. De inmediato, concurrieron al lugar los efectivos de emergencia, entre los que incluyeron médicos de triage, especializados en evaluación rápida en casos de múltiples pacientes, para atender primero a los casos más graves y derivar los que lo necesiten.

Crescenti aseguró que “con nuestras autoridades superiores decidimos cancelar el evento y evacuar en orden en lugar, lo que quedó en manos de la Policía de la Ciudad, porque lo lógico era evitar males mayores”. (TN)