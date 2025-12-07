Las 10 películas top que pueden estar en Netflix tras la compra de HBO

Netflix anunció la compra de Warner Bros por una millonaria cifra y, por lo cual, el gigante del streaming contará con un amplio catálogo en los próximos años.

En una operación valuada en 82.700 millones de dólares, se realizó un movimiento que redefine por completo el mapa del streaming y de Hollywood. La adquisición incluye los estudios históricos de Warner, su catálogo completo y plataformas como HBO Max y sus canales de televisión.

El desembarco total de Netflix en Hollywood supone un cambio estructural, debido a que tendrá acceso a franquicias como Batman, Superman, el universo DC y Harry Potter, además de los clásicos del estudio que van desde Casablanca hasta El ciudadano.

Por eso, acá te traemos las 10 mejores películas de HBO que quedarán en manos de Netflix: