“Este es el intendente que estafa a sus vecinos": el posteo de Caputo contra un jefe comunal bonaerense

El municipio de Pilar, en manos del peronismo, decidió incrementar la presión impositiva en la caja de los supermercados, una medida que impacta directamente en el ticket de compra y desató una dura confrontación con el ministro de Economía, Luis Caputo, que no dudó en calificar la decisión como una "estafa".

La comuna del norte bonaerense decidió incrementar la Tasa de Protección Ambiental, una tasa municipal del 2% que rige desde el 1 de diciembre para las grandes cadenas y que afecta al precio final de los productos. Según el tributarista César Litvin, “quien compre en Pilar pagará un 2% más caro”.

El ministro de Economía utilizó sus redes sociales para criticar duramente la medida y al intendente Federico Achával.

“Este es el intendente de Pilar que estafa a sus vecinos con subas de impuestos. Compren en otro lado! No convaliden el accionar de esta gente!!, tuiteó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) solicitó por su parte una audiencia “urgente” y advirtió sobre los “graves perjuicios” que generará la aplicación de la tasa, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026:

Pérdida de Ventas: El recargo impacta especialmente en la venta de productos de alto valor, como electrodomésticos, y genera una “situación de desventaja competitiva”.

Impacto en Fiestas: El recargo es más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias.

Competencia Desleal: El tributarista César Litvin advirtió a La Nación que la normativa crea una “competencia desleal” contra otros actores del comercio que venden productos similares, pero que no están obligados a percibir la tasa del 2%.

El sector solicitó que, si el municipio mantiene la medida, se prorrogue su entrada en vigencia hasta el 1 de marzo de 2026 para permitir adecuar los sistemas de cobro. (NA)