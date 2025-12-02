"Lo único que saben hacer”: Caputo apuntó contra un municipio bonaerense por una suba impositiva

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó al municipio de Cañuelas por el fuerte aumento de una tasa municipal sobre la hacienda que impacta en el precio de la carne.

Ante la noticia de que la intendenta peronista del partido bonaerense, Marisa Fassi, dispuso autorizar un incremento a las guías de Hacienda del 124% en menos de un año, Caputo apuntó directamente contra la medida.

En su cuenta de X, al citar un posteo de un usuario con el dato, criticó que “lo único que saben hacer es subir impuestos y aún así tienen déficit”.

El significativo aumento de la tasa municipal fue rechazado por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), al exponer que la suba de la alícuota no se condice con la inflación, ya que la guía municipal pasó de $1.965 a $4.409.

Al respecto, indicaron que los precios en el mismo periodo treparon 24,8%, mientras que el índice interanual fue de 31,3% al señalar que “la inflación creció un 25%, pero la guía aumentó 124%, cinco veces más de lo que subieron los precios promedio de la economía”.

Asimismo, expresaron que “el aumento del valor de las guías municipales de Cañuelas no se relaciona con la inflación, sino que responde a una decisión de actualización con impacto desproporcionado y regresivo sobre las empresas que faenan para consumo local”.

En este sentido, la entidad sostuvo que el aumento reduce la rentabilidad, incrementa costos del circuito formal, atenta contra la competitividad y potencia el riesgo de informalidad en la cadena de comercialización de carne.

En este marco, revelaron que este incremento se trasladó al circuito de la carne, especificando que el mayor costo derivó en suba del precio final de la carne, reducción del margen operativo y ajuste en las tarifas de faena.

Sobre el efecto de la tasa municipal en la actividad, desde CAMYA explicaron que “tiene un impacto sobre el sector matarife, ya que el uso de guías es obligatorio para trasladar hacienda a faena dentro del circuito legal” y remarcaron que “su costo se convierte en un gasto operativo directo y afecta la estructura de costos y la competitividad”. (NA)