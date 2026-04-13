Violencia en el shopping: un gremio bahiense se solidarizó con Empleados de Comercio

"Desde la delegación Bahía Blanca de UATRE advertimos con preocupación el escenario que atraviesan las y los trabajadores en medio de un clima de creciente presión y acciones que apuntan contra la organización sindical. En ese marco, repudiamos enérgicamente los allanamientos, la persecución y las operaciones contra representantes sindicales de Empleados de Comercio".

Así comienza un comunicado difundido hoy por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, acerca de las medidas judiciales y los mensajes de cuestionamento general contra los afiliados y dirigentes del gremio mercantil que se manifestaron el Viernes Santo en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

Según el texto, firmado por el delegado regional Ariel Piangatelli, luego de la protesta tuvieron lugar "acciones que resultan desproporcionadas, injustificadas y atentan contra la organización de los trabajadores. Entendemos que este escenario no es aislado, sino que se inscribe en un contexto nacional donde se promueve la confrontación, la estigmatización y el debilitamiento de las estructuras que históricamente han garantizado derechos".

El comunicado prosigue: "La violencia institucional, los discursos que dividen y la falta de respuestas de los organismos que deberían intervenir, generan una sensación de desprotección y acorralamiento en quienes asumimos la defensa de los trabajadores. En el ámbito rural, la situación es particularmente grave. Nuestros compañeros sufren a diario condiciones laborales precarias, presiones constantes y, en muchos casos, desempeñan tareas sin las mínimas garantías de seguridad e higiene".

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Los dirigentes de Empleados de Comercio justificaron el intento de forzar los accesos al shopping asegurando que había trabajadores obligados a ir a cumplir tareas durante ese feriado y que, en algunos, casos, estaban privados de su libertad dentro del paseo comercial.

Desde UATRE remarcaron: "Llama la atención que mientras se avanza rápidamente contra trabajadores y dirigentes sindicales, no se registren acciones de la misma intensidad frente a empleadores donde existen reiteradas irregularidades. A esto se suma un proceso de flexibilización laboral que, más allá de las instancias judiciales en curso, ya está siendo aplicado de hecho por sectores empleadores, que avanzan sobre la necesidad de los trabajadores y profundizan escenarios de abuso".

Y cerraron: "En este contexto, desde UATRE Bahía Blanca expresamos nuestra solidaridad con todos los compañeros y compañeras afectadas y reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando cada reclamo legítimo y de denunciar cualquier situación que atente contra la dignidad del trabajo".

La fiscal Marina Lara lleva adelante la causa contra los sindicalistas mercantiles. Se investigan los delitos de daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad a las personas que se encontraban dentro del shopping.

Los principales apuntados son el secretario del gremio Raúl Oviedo y el secretario adjunto Claudio Montiel, el hombre que intentó romper las puertas de vidrio con un cono de plástico.

En su última sesión del pasado jueves, el Concejo Deliberante aprobó de manera unánime una declaración de rechazo a la violencia.