Violencia en el Shopping: la CGT rechazó la detención del gremialista Claudio Montiel

La CGT Regional Bahía Blanca expresó su contundente rechazo a la detención de Claudio Montiel, secretario general adjunto de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), ocurrida horas atrás en el marco de lo ocurrido el Viernes Santo en el Bahía Blanca Plaza Shopping.

A través de un comunicado, la central obrera calificó las medidas judiciales como “manifiestamente desproporcionadas” y advirtió que la causa sienta un grave precedente de criminalización de la protesta gremial.

El malestar del movimiento obrero se profundizó tras conocerse las declaraciones del fiscal general interviniente, quien se refirió al dirigente detenido con términos como “energúmeno” y “patotero”.

Para la CGT, esas expresiones, sumadas al anuncio de una “alta expectativa de pena” antes de cualquier juicio, vulneran el principio de inocencia y el debido proceso.

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“Cuando la justicia adopta un lenguaje estigmatizante, condiciona a la opinión pública y compromete la imparcialidad”, señaló el texto.

La entidad sindical también cuestionó la “doble vara” que, a su juicio, muestra el sistema: mientras se despliega una rápida maquinaria punitiva contra el dirigente gremial, existe inacción frente a los incumplimientos de las leyes laborales por parte de los empresarios, denunció.

“Perseguir al dirigente que reclama implica enviar un mensaje disciplinador al conjunto de los trabajadores organizados”, advirtió la CGT, que exigió el cese de toda medida desproporcionada y el respeto irrestricto de las garantías constitucionales de Montiel.

Finalmente, la central obrera reafirmó su “solidaridad plena” con el dirigente detenido, su familia y la Asociación Empleados de Comercio, y sentenció: “El movimiento obrero no va a retroceder frente a intentos de criminalización ni frente a maniobras de disciplinamiento sindical”.