Violencia en el shopping: el titular de Empleados de Comercio pidió "disculpas a toda la ciudad"

"Primero queremos ratificar las disculpas por toda esta situación a la ciudad", comenzó esta mañana su diálogo con los periodistas el secretario de la Asociación Empleados de Comercio, Raúl Oviedo, al referirse a los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en el acceso al Bahía Blanca Plaza Shopping.

Oviedo y un grupo de afiliados fue hoy al Concejo Deliberante a reunirse con el bloque oficialista del peronismo y, según explicó, "a escuchar lo que se va a decir de nosotros", en alusión a los proyectos presentados por la oposición, que buscará aprobar hoy un rechazo al violento episodio del Viernes Santo en el principal paseo comercial bahiense.

El también titular de la CGT local añadió que los sucesos de ese día fueron "no queridos, no deseados, pero dependía de las dos partes destrabarlo", en referencia al reclamo del sindicato por supuesto empleo en negro en el shopping y por la presunta presencia forzada de trabajadores durante un feriado.

En ese marco, enfatizó: "Así como digo 'no al cono, no a la patada en la puerta', también digo de la otra parte 'no a la discriminación, no a los empleados que me tenían encerrados, no a mandar un comunicado capcioso'. Todas esas cuestiones también hay que decirlas".

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Más tarde sostuvo que les "transmitió tranquilidad" a los concejales de que sólo se iban a quedar en la sesión a escuchar, sin pedir la palabra. Y, ante la consulta por los allanamientos realizados ayer en la sede gremial, afirmó que no lo sorprendió porque "es parte de lo que se viene".

Finalizó señalando que los concejales que presentaron los proyectos de repudio "están en todo su derecho, estamos en un país democrático".