La Cámara de Comercio bahiense repudia los hechos ocurridos en el Shopping

La Cámara de Comercio y Servicios de Bahía Blanca (CCSBB) expresó su “más enérgico repudio” ante los bloqueos y actos de violencia registrados este viernes en las instalaciones del Bahía Blanca Plaza Shopping, que impidieron el ingreso de propietarios y empleados a sus puestos de trabajo.

En un comunicado oficial, la entidad calificó estas acciones como un ataque directo a la libertad de trabajo y a la propiedad privada, y subrayó que la presión y el hostigamiento no constituyen un reclamo legítimo.

La CCSBB advirtió que este tipo de incidentes, en un contexto de crisis económica y caída de la actividad, pone en riesgo la estabilidad del empleo local, desalienta la inversión en la ciudad y vulnera la paz social necesaria para el desarrollo productivo.

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La institución reafirmó su defensa de la libertad de trabajo, el derecho a ejercer actividades comerciales sin coacciones y el respeto mutuo como base para cualquier diálogo sectorial.

Además, solicita a las autoridades competentes que garanticen de manera inmediata el orden y la seguridad en la ciudad.