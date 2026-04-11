Con Messi y goles argentinos, Inter Miami empató 2 a 2 ante New York Red Bull

En un partido plagado de aciertos y errores, Inter Miami empató en casa ante New York Red Bull 2 a 2, en otra jornada de la MLS.

El elenco que conduce el argentino Javier Mascherano --con Lionel Messi desde el inicio-- comenzó perdiendo a los 15 minutos con un gol del mexicano Jorge Ruvalcaba.

Sin embargo, Mateo Silvetti estableció la paridad en el cierre de la primera etapa tras una asistencia de Rodrigo De Paul.

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Ya en el complemento, Germán Berterame adelantó a Las Garzas a los 15 minutos tras una asistencia de Messi.

A falta de 13 minutos, Adri "Pepo" Mehmeti se metió en la cueva de la defensa local y estampó la paridad para el visitante.