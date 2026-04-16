El Concejo Deliberante sale a los barrios: se realiza la primera sesión en Bella Vista
La iniciativa había sido aprobada semanas atrás. El legislativo sesionará en la sede del club, ubicada en Rincón 555.
El Concejo Deliberante sesionará esta tarde en la sede del club Bella Vista, ubicada en Rincón 555, para tratar varios proyectos de ese barrio y aledaños.
La sesión comenzará a las 18 y será la primera de las denominadas "itinerante del legislativo", promovida por la presidente del cuerpo, Gisela Caputo (Pro), y aprobada por mayoría semanas atrás.
"La implementación del esquema de sesiones territoriales del Concejo Deliberante consiste en la realización de sesiones ordinarias fuera del recinto habitual, en barrios y/o sectores del Partido de Bahía Blanca, con el objeto de acercar el trabajo legislativo al territorio y mejorar la calidad institucional del proceso deliberativo", explicaron.
En esta oportunidad, el HCD estará acompañado por diferentes áreas del Municipio, las que, junto a la O.M.I.C. atenderán al público de 17 a 19hs.
Durante la tarde habrá una presentación de folklore y para finalizar los ediles compartirán una cena con referentes de las instituciones del sector.