El Concejo Deliberante sale a los barrios: se realiza la primera sesión en Bella Vista

Gonzalo Vélez, Gisela Caputo y Miguel Lorenzo, autoridades del Concejo. (Foto: Archivo - La Nueva.)

El Concejo Deliberante sesionará esta tarde en la sede del club Bella Vista, ubicada en Rincón 555, para tratar varios proyectos de ese barrio y aledaños.

La sesión comenzará a las 18 y será la primera de las denominadas "itinerante del legislativo", promovida por la presidente del cuerpo, Gisela Caputo (Pro), y aprobada por mayoría semanas atrás.

"La implementación del esquema de sesiones territoriales del Concejo Deliberante consiste en la realización de sesiones ordinarias fuera del recinto habitual, en barrios y/o sectores del Partido de Bahía Blanca, con el objeto de acercar el trabajo legislativo al territorio y mejorar la calidad institucional del proceso deliberativo", explicaron.

En esta oportunidad, el HCD estará acompañado por diferentes áreas del Municipio, las que, junto a la O.M.I.C. atenderán al público de 17 a 19hs.

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Durante la tarde habrá una presentación de folklore y para finalizar los ediles compartirán una cena con referentes de las instituciones del sector.