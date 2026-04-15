El Concejo Deliberante reconoció el ciclo “Historias Vivas” sobre la Gesta de Malvinas

A partir de una iniciativa presentada por la concejal radical Liliana Taboada, el Concejo Deliberante de Coronel Rosales declaró de Interés Legislativo el ciclo audiovisual de entrevistas “Historias Vivas”, una producción del Centro de Veteranos de Guerra y Familiares de Caídos en Malvinas de Punta Alta, orientada a preservar y difundir testimonios en primera persona vinculados a la Gesta de Malvinas.

La iniciativa, que comenzó en septiembre de 2025, tiene como objetivo rescatar experiencias, emociones y valores de quienes participaron del conflicto desde distintos roles, fortaleciendo la memoria colectiva y el vínculo con las nuevas generaciones.

El proyecto es impulsado por el presidente del Centro, Marcelo Galassi, y cuenta con un equipo de trabajo integrado por Alejandro Castro en la dirección de cámaras, Belén Galassi en arte y redes sociales, Sofía Oviedo en la conducción de las entrevistas y la participación de Javier López.

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El ciclo reúne testimonios de veteranos de guerra, enfermeras civiles y familiares de caídos, incluyendo viudas, ofreciendo una mirada plural, humana y profundamente significativa sobre la historia reciente.

En el marco del reconocimiento, se dispuso además la entrega de copia del material al Archivo Histórico Municipal, como resguardo del patrimonio testimonial local, garantizando su conservación y acceso a futuro. Esta medida refuerza el valor histórico del ciclo, asegurando que estas voces y experiencias queden preservadas como memoria viva para las futuras generaciones.

“Historias Vivas” se difunde a través del canal de YouTube del Centro de Veteranos (@CVGMdePuntaAlta) y en su cuenta de Instagram (@CVGMdePuntaAltahttp://@CVGMdePuntaAlta), donde se comparten entrevistas completas y fragmentos del ciclo.

Desde el Concejo Deliberante destacaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas locales que contribuyen a mantener viva la memoria y a reconocer el compromiso y la entrega de quienes formaron parte de la historia de Malvinas.