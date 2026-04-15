Impro Delivery inicia sus festejos por los 20 años

El grupo teatral Impro Delivery conmemora sus 20 años de trayectoria con una propuesta especial que incluirá un recorrido por distintas salas de Bahía Blanca. La iniciativa busca reafirmar la vigencia de un espectáculo basado en la improvisación, que ha logrado sostenerse en el tiempo con una impronta propia.

Las celebraciones comenzarán el viernes 17 y sábado 18 de abril, a las 21:30, en el Espacio Cultural Vitró, ubicado en Dorrego 378.

Impro Delivery está integrado por Pablo Macchi y Rubén Cordi en improvisación actoral, junto a Marcos Marchegiani en improvisación musical, bajo la dirección de Alexis Mondelo.

Desde sus inicios, el grupo desarrolla un formato en el que no hay guion previo: cada función se construye a partir de consignas propuestas por el público, que incluyen títulos, situaciones y distintos disparadores que los intérpretes transforman en escenas en tiempo real.

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Esta dinámica hace que cada presentación sea distinta, con un desarrollo escénico que combina rapidez, creatividad y una fuerte interacción con los espectadores. El espectáculo se caracteriza por su tono humorístico y por generar un vínculo directo con el público, en una experiencia pensada para audiencias diversas.

En el marco de este aniversario, la propuesta contempla la realización de funciones en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de ampliar su alcance y celebrar junto a su público habitual, además de convocar a nuevos espectadores.

Las entradas pueden adquirirse a través del teléfono 2914 26-8467 o mediante su cuenta de Instagram.