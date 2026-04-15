Detuvieron a una mujer acusada de vender drogas en la Plaza Rivadavia

Una mujer fue detenida en las últimas horas por orden de la justicia acusada de vender drogas en la Plaza Rivadavia.

Desde el Ministerio Público informaron que a pedido del fiscal Mauricio Del Cero, a cargo de la UFIJ N° 19, el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó el arresto de Mariela Agunín.

El procedimiento fue llevado adelante una vivienda de calle Francisco De Salvo al 4.000, de Villa Belgrano.

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Los voceros señalaron que la causa se inició el 9 de enero de 2025, cuando personal de la Policía Local que realizaba patrullaje a pie en la plaza "observó a una mujer que le entregaba un envoltorio a otra, sobre la intersección de las calles Chiclana y Alsina".

De esa manera, procedieron a interceptarlas y lograron determinar que el elemento contenía marihuana, por lo que se decidió secuestrar los teléfonos celulares de ambos personas.

Mencionaron que con el aporte de las cámaras de seguridad del Centro Único de Monitoreo (CeUM) se pudo comprobar la situación detectada por los uniformados, donde ser observa en forma clara la entrega de droga por parte de Agunín a la compradora.

"Del análisis de la telefonía celular, se comprobó que la investigada había recibido -por intermedio de transferencia bancaria- la suma de 35.000 pesos a cambio del envoltorio con marihuana. Además, se detectaron otras operaciones similares de venta con fechas anteriores".

La mujer será indagada mañana por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por ser cometida en un lugar de esparcimiento público, que prevé una pena en expectativa que oscila entre los 6 y 20 años de prisión.