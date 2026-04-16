Un viaje de más de US$20.000: la Justicia pone la lupa sobre Adorni

La Justicia investiga el viaje al Caribe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizado a fines de 2024 junto a su familia, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. En las últimas horas, se confirmaron detalles vinculados a los pasajes aéreos, mientras que el alojamiento continúa bajo análisis.

Según información incorporada al expediente por el fiscal federal Gerardo Pollicita, el funcionario viajó a Aruba entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025 acompañado por su esposa y sus dos hijos. El traslado se realizó a través de la aerolínea LATAM, con escalas en Perú y Ecuador.

De acuerdo con los datos aportados por la compañía aérea a pedido de la Justicia, cada pasaje tuvo un costo de 1450 dólares, lo que representa un total de 5800 dólares para el grupo familiar. La investigación también señala que los tickets habrían sido abonados en dólares y en efectivo.

El viaje forma parte de una causa más amplia en la que se analiza la evolución patrimonial del funcionario y la correspondencia entre sus gastos y los ingresos declarados. En ese marco, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni para rastrear el origen de los fondos utilizados.

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En paralelo, se investiga el alojamiento utilizado durante la estadía en la isla caribeña. Si bien oficialmente no fue confirmado, una de las hipótesis bajo análisis es que la familia se haya hospedado en el Hotel Tamarijn Aruba, un complejo all inclusive de alta gama.

Según los valores publicados por el propio establecimiento, una habitación doble en temporada alta (como diciembre) puede alcanzar los 1173 dólares por noche sin impuestos. En base a una estadía estimada de 13 noches, el costo total podría ubicarse en torno a los 15.249 dólares, sin incluir cargas impositivas.

Hasta el momento, este último dato no fue corroborado por la Justicia, que continúa reuniendo información para determinar el costo total del viaje y su financiamiento. La causa sigue en etapa de investigación y no registra imputaciones formales. (NA)