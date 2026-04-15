La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba en primera clase junto a toda su familia

Según confirmó la Justicia, Manuel Adorni viajó en diciembre de 2024 a Aruba con toda su familia y sacó pasajes en primera clase en la empresa Latam. Pagó 1450 dólares cada uno, es decir, un total de 5800 dólares. El viaje fue desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025. En ese entonces, Adorni era vocero del Gobierno.

La Justicia todavía no tiene información del costo del alojamiento ni el hotel donde realizó su estadía.

La información surge de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita. Según informó la aerolínea, el vuelo de ida hizo escala en Perú y el de vuelta en Ecuador y los pasajes se pagaron en dólares y en efectivo.

El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.

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La cifra que arroje el total de las vacaciones del vocero y jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.

Más viajes

El escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de una foto que le tomaron con su pareja, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week 2026”, en Nueva York.

El pasaje del funcionario se facturó en 4.910 dólares, mientras que el de Angeletti costó 5.154 dólares. La parte de Adorni la costeó una agencia que paga los vuelos de los servidores públicos, pero aún no está claro quién pagó el de la esposa.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, fechado el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22:25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo, sin escalas intermedias.

En la misma causa se investiga también el vuelo en avión privado que Adorni y su familia hicieron a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandío, contratista del Estado a través de la Televisión Pública. Pasaron juntos el último fin de semana largo de Carnaval.

La TV estatal entregó los expedientes completos de los contratos que se firmaron con ImHouse, la productora del amigo del jefe de Gabinete.

En la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.

Respecto a las propiedades del ministro coordinador, este miércoles declararon en calidad de testigo y bajo juramento de decir la verdad las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes le vendieron el departamento de Caballito.

Se desligaron de la operación inmobiliaria y señalaron a sus hijos, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo. Este último, quien a priori parece haber gestionado el negocio y sería amigo de Adorni, está citado a dar declaración testimonial el 22 de abril. (con información de TN e Infobae)