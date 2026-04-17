Los Pumas 7s y Las Yaguaretés jugaron sus primeros partidos en Hong Kong

Santiago Vera Feld avanza en el partido que Pumas 7s le ganó a España. Foto: Zach Franzen / World Rugby.

El seleccionado argentino masculino de rugby seven ganó esta madrugada sus dos cotejos que marcaron el debut en el World Championship de Hong Kong, la primera de las tres etapas finales del circuito mundial.

Los Pumas 7s, con la participación de Santiago Álvarez Fourcade como capitán, arrancaron con victoria ante España 38 a 14 con tries de Marcos Moneta (2), Pedro de Haro (2), Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta. Las conversiones fueron de Santiago Vera Feld (3) y Santiago Mare.

Luego concretaron el éxito ante Uruguay al que derrotaron por 40 a 19, con tries de Luciano González (2), Pedro de Haro, Santiago Mare, Gregorio Pérez Pardo y Marcos Moneta. Conversiones a cargo de Pedro de Haro (2), Santiago Mare, Santiago Vera Feld y Joaquín Pellandini.

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El próximo partido será frente a Sudáfrica hoy a las 23.39.

En cuanto al elenco argentino femenino, el estreno fue con dos caídas. La primera ante Francia por 29 a 14, que tuvo tries de Sofía González y Josefina Padellaro, con dos conversiones de Sofía González.

Luego Las Yaguaretés cayeron frente a Estados Unidos por 27 a 5. El único try albiceleste fue de Talía Rodich.

Las albicelestes volverán a jugar hoy 22.30, ante España.