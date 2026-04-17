Nico Ihitz vuelve a El Fortín: "Si me putean en la cancha de Villa Mitre me retiro"

"Será un partido especial, pero yo creo que lo voy a disfrutar. Los chicos me decían que me iban a putear y yo les decía: `No creo. Imposible´. Les dije: `Si alguno me putea me retiro jaja´. Si quieren que me retire, puteenme. Si alguno escuha la nota, ya sabe jaja", bremeó Nicolás Ihitz en El Diario Deportivo, antes de venir a Bahía para enfrentar a Villa Mitre.

El domingo, Nico volverá a El Fortín pero ahora defendiendo los colores de Santamarina ante un club al que le guarda muchísimo cariño y del que se fue hace apenas unos meses.

"Estoy bien gracias a Dios, muy contento. Me encantó la ciudad, así que estoy muy contento", remarcó el defensor de 30 años, quien se sumó al aurinegro tandilense sobre el cierre de la pretemporada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego de jugar el último semestre del 2025 en la Villa, Nico debió buscar nuevos horizontes.

"Cuando me enteré lo de Villa Mitre, que no me iban a tener en cuenta. La verdad que no se si fue el técnico o dirigencial, no hubo una charla tampoco, una despedida de los dirigentes, me llamó Diego (Sosa), me preguntó qué iba a hacer", contó el exjugador de Alvarado, Estudiantes de Río Cuarto y San Miguel en la B Nacional.

"Le dije a Diego que me quedaba un año de contrato, que estaba viendo como lo resolvía, pero que no me iba a retirar con 30 años. Me llamó y me dijo que Diulio (Botella, DT de Santamarina) había preguntado por mí y arreglamos. La verdad que no tardamos mucho en arreglar, me gustaba estar cerca de la ciudad porque mi tía estaba transitando la recuperación de una enfermedad, que gracias a Dios está muy avanzada en esa recuperación. Nada, como estaba cerca de Bahí y me gustaba el club, Diego me habló muy bien, no tardamos tanto en ponernos de acuerdo", contó.

-¿Cómo te sentís desde los futbolístico?

hora me siente mucho mejor, en las primeras fechas me costó agarrar ritmo. Estas semanas me estoy sintiendo mejor, estoy volviendo a ser el que estaba acostumbrado.

-¿Antes de arreglar con Santamarina, recibiste ofertas de equipos de la Liga del Sur?

-Sí. Formalmente sólo de Huracán y de Libertad. Agradecí y les hablé con el corazón, quería seguir jugando en el Federal A. El año pasado también había jugado Nacional B y mi cabeza todavía no estaba preparada para jugar la Liga. Les dije que quería seguir jugando en el Federal A, que todavía me siento jugador, que tengo el fuego adentro. No porque el que esté jugando la Liga no sea jugador, sino para no salir del profesionalismo porque después cuesta reicentarse. Hablé y me entiendieron, les agradezco y no le cierro la puerta a nadie.

-¿Y de Olimpo, también estuvo la chance?

-No, la verdad que no hablé con nadie.

-¿Se viven momentos de incertidumbre en esos días que tenes que decidir tu futuro?

-Sí, porque en el medio estaba la familia. Casi siempre uno piensa en eso. Tuve que tomar la decisión de venirme para acá, cambiaron muchas cosas en mi vida en este último tiempo. Pero el fútbol es así. Muchas veces no podes estar en todos lados, tenes que tomar decisiones. Hoy me siento muy contento acá en Tandil, hay que ajustar algunas, que si se llegan a ajustar, es una ciudad hermosa.

-¿Qué comparación podés hacer con Santamarina, con los dos equipos de Bahía?

-La realidad que los he visto poco. En cuanto a Olimpo hablo seguido con Carlos (Mungo), le digo siempre que armó buen equipo y le deseo lo mejor por el cariño que le tengo a él. Y a Villa Mitre, por el cariño que le tengo al club, también le deseo lo mejor. La diferencia con nosotros es que tenemos un plantel de chicos jóvenes, que están haciendo sus primeros pasos y tenemos que apoyarlos desde el lugar que nos toque e ir partido a partido. Con humildad creo que vamos a hacer un gran torneo.

-Va a ser especial venir por primera vez a El Fortín como visitante...

-Sí, obviamente. Yo me siento como en casa, lo quiero un montón al club. Va a ser un partido raro, pero no deja de ser un partido de fútbol, ahí adentro te olvidás de todo, de lo bueno y lo malo. Ojalá que sea con victoria.

-¿Que hayan quedo menos de tus excompañeros en el equipo de Villa Mitre hará que sea distinto?

-No sé, yo pienso más en mi. En la huella que uno dejó en el club. No pudimos coronar con el ascenso por otras cosas, pero la gente me manifiesta siempre su cariño. Conmigo se ha portado de 10, ninguno quería que me vaya, que me cruce de vereda, todo el tiempo me escribieron, hasta el día de hoy.

-O sea que no te fueras al otro equipo de Bahía que juega el Federal...

-Viste que siempre estaban esos rumores. El hincha verdadero siempre me deseó lo mejor y creo que mi paso por Villa Mitre, si bien no obtuvimos lo que merecías y queríamos, creo que fue exitoso.

-Por lo que decís, te dolió que no te hayan escrito tras tu salida...

-Sí, obviamente, quizás me esperaba algún mensaje de despedida de los dirigentes por todo lo que me brindé y entregué en el club. Pero entiendo que es fútbol. Me costó procesarlo, no te voy a decir que no, estuve un mes y medio mal. De hecho, cuando me inicié acá me sentía raro decía no sé por qué estoy acá. Pero bueno, los chicos en el día a día, la confianza del técnico, de los dirigentes, me pusieron en un lugar que me enorgullece y creo que me lo gané. Por eso lado estoy muy contento.

-¿En cierta forma te libera estar en un equipo que no tiene otras pretenciones en relación a lo que era Villa Mitre, por ejemplo?

-Yo entro a la cancha y soy el mismo de siempre, en un entrenamiento también. Muchas veces me ligo una cagada a pedos porque me paso de rosca hasta en un entrenamiento. Pero, obviamente, que hay que ser realistas. Hay que ir partido a partido, no nos armamos como para pelear el torneo pero a los mas chicos les trato de meter en la cabeza que vamos a pelear hasta el final y que en todas las canchas tenemos que ir a ganar. Lo aprendí, me lo enseñaron y lo vivo de esa manera. Después veremos para que estamos.

-Pese a eso, ¿notás que más allá del buen arranque de Olimpo, está todo muy parejo?

-Sí, está todo muy parejo. Lo que le digo a los chicos es que no nos tiene que sacar del eje ganarle 4 a 0 a Círculo porque nos vamos a chocar la cabeza contra la pared. Y si el domingo nos toca ganarle a Villa Mitre tampoco nos tenemos que salir del eje, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera. Olimpo armó un plantel de Nacional B, hay jugadores que pueden jugar en Primera todavía. Le deseo lo mejor por el cariño que le tengo a Carlos. Pero nosotros acá, enfocados.

-¿Qué le vas a decir a tus compañeros de la localía de Villa Mitre?

-La localía de Villa Mitre es fuertísima, lo iniciamos nosotros y cuando me fui también seguía. La mayoría de las localías en el Federal A son fuertes. El consejo es que estemos tranquilos, saber manejar los tiempos, hay que traerse algo y si es la victoria mejor. Nadie va en busca del empate.

-Vos también vas a tener que estar tranquilo, siendo un partido tan especial...

-Será un partido especial, pero yo creo que lo voy a disfrutar. Los chicos me decían que me iban a putear y yo les decía: `No creo. Imposible´. Les dije: `Si alguno me putea me retiro jaja´. Si quieren que me retire, puteenme. Si alguno escuha la nota, ya sabe jaja.

-No le vas a errar de vestuario... jaja...

-Eso les dije también va a ser raro cambiarme en otro vestuario...

-Te va a echar el Pipi (Echeverría, el utilero) si te metés en el otro vestuario...

-Estoy contento también porque me voy a encontar con mucha de esa gente. Tengo unas ganas de abrazaro a Pipito, hablo bastante seguido con él. Hablo con todos los que me quedaron ahí, cuando me fui me desearon lo mejor. Siempre uno trata de dejar una huella y eso es lo que importa verdaderamente.

En 2025, Nico arrancó su año en San Miguel, que había armado un equipo lleno de nombres para pelear en Nacional B.

Luego, en el receso de invierno, regresó a Villa Mitre. En parte, para estar cerca de su familia y acompañar a su tía durante su recuperación.

"El semestre pasado, uno es totalmente consciente de que no fue mi mejor versión, llegué con la cabeza en cualquier lado. Eran días en hospitales, hospitales. Después se accidentó un amigo, estuvo al borde de la muerte, 36 días en coma. Y hoy un mensaje que le puedo dejar a la gente es que si no estás bien de la cabeza no funciona nada. Yo físicamente me notaba bien, iba a la nutricionista y estaba bien, pero me pesaban 200 kilos las piernas. Era una cosa increíble. Pero bueno, lo entendí de esa manera", reconoció.

"Hoy me pude liberar un poco más -agregó-, obviamente que hay un montón de cosas por corregir, no es que ahora voy a ser Marcelo el que jugaba en el Real Madrid, pero la verdad es que sí: si la cabeza no funciona, no funciona nada. Hoy gracias a Dios mi tia está mejor, por eso tomé la decisión de venir a Santamarina. Tuve ofertas de Nacional B en el norte y no acepté porque me quedaba muy lejos. La realidad es que todavía no estaba para dar el paso ese lejos de la familia. Acá, gracias a Dios, me dan dos días y capaz que agarro el auto me voy a Bahía. Me queda cerca y eso es muy importante para mí", reconoció Nico, quien en unos días volverá a Bahía, a Villa Mitre, pero en el vestuario visitante.

Mirá la nota completa: