“Enfocate en los bichos”: safari fotográfico para descubrir aliados invisibles

El próximo lunes 20 de abril, a las 14.30, el Jardín Botánico de Bahía Blanca (Balboa 1000, Parque Independencia) recibirá a vecinos y vecinas para una jornada distinta: un paseo de observación y safari fotográfico dedicado a los insectos benéficos.

"Será una oportunidad para que la gente empiece a mirar a los insectos con otros ojos. Queremos que los observen, que aprendan cómo hacerlo y que después puedan seguir solos”, explica la Ingeniera Soledad Villamil, responsable del proyecto de extensión “Enfocate en los bichos” de la Universidad Nacional del Sur.

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Soledad, parada en la punta de mesa

Villamil, egresada de la UNS con maestría en Kansas y doctorado en California en Entomología, asegura que su pasión por los insectos nació en la carrera. “Siempre me gustaron los animales, pero cuando descubrí la polinización mediada por insectos y el control biológico, entendí que ahí estaba mi camino. Me interesan los insectos benéficos, esos que la gente suele ignorar porque mete a todos en la misma bolsa: mosquitos, moscas, cucarachas, vinchucas… y hasta arañas, que ni siquiera son insectos”, señala. Y agrega: “La idea es que la gente deje de verlos como enemigos y empiece a reconocerlos como aliados”.

El proyecto comenzó con un trabajo práctico de la estudiante Marta Miranda, que se entusiasmó tanto que transformó su cartelería sobre insectos benéficos en tesis de grado.

“De ahí surgió la idea de llevarlo a la comunidad. Lo hicimos en el Centro de Educación Agraria 18 de Cerri y fue una experiencia muy linda. Como nos resultó una muy linda experiencia, volvimos a presentar otro proyecto de Extensión y esta vez se sumó Luciano Marinozzi (Ing Agrónomo y Dr. en Agronomía, además de apicultor). Ahora lo repetimos en el Jardín Botánico de Bahía Blanca, sumando además un jardín modelo para insectos benéficos en el Campus Palihue”, cuenta Villamil. Ese espacio permite probar qué especies funcionan y qué entomofauna (fauna de insectos) atraen, incluso colibríes, para luego replicarlo en otros jardines de la ciudad".

La propuesta incluye talleres abiertos a todo público, sin necesidad de conocimientos previos.

“Mostramos a las vaquitas de San Antonio que comen pulgones, las mantis religiosas, las crisopas como controladores biológicos, los polinizadores —abejas, avispas, moscas, mariposas, polillas— y los escarabajos estercoleros. Hay muchos, pero son pocos quienes los conocen. Y aunque nos especializamos en insectos, tampoco dejamos de lado a las arañas, porque también son benéficas en los jardines urbanos”, explica. “Lo que buscamos es que la gente se sorprenda, que se maraville con la diversidad que existe a su alrededor”.

Lo que más impacta al público es la magnitud de esa diversidad. “En el mundo hay más de 20.000 especies de abejas. No existe ‘la abeja’ como única especie. En Argentina tenemos más de 1.100 especies descriptas, y muchas más que aún nadie identificó. Eso entusiasma y muestra que hay muchísimo trabajo por hacer”, afirma Villamil. “A mí me encanta, pero también estamos en un momento muy complejo para la educación, la ciencia y la universidad pública. Por eso estos proyectos de extensión son tan valiosos: acercan el conocimiento a la sociedad y generan un puente entre la academia y la comunidad”.

La jornada del lunes será además un safari fotográfico. “Invitamos a llevar celular o cámara de fotos. La idea es que cada persona pueda descubrir y registrar a estos insectos benéficos en su propio entorno. Lo único que se necesita son ganas de participar y de mirar la naturaleza con otros ojos”, concluye Villamil.