Pelota adaptada: la Selección Argentina, que se prepara para el Mundial, se muestra en Bahía

La selección argentina de pelota adaptada brindará mañana una exhibición en la Unión Vasca de nuestra ciudad.

El entrenamiento abierto formará parte de los festejos del "Aberri Eguna" (Día de la Patria Vasca) y comenzará a las 10.40, en la cancha ubicada en Lavalle y Lamadrid.

Además, al equipo le servirá como preparación para el Mundial que se desarrollará en noviembre, muy posiblemente, en Venado Tuerto, como parte el Torneo Mundial Absoluto de Pelota que incluye a todas las especialidades del juego.

"Estamos haciendo un trabajo en silencio hace tiempo y desde nuestra posición buscamos mejorar los resultados", contó el entrenador del equipo, Juan Pedro Goñi, en El Diario Deportivo.

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"Para ello empezamos -agregó Peto-, sabiendo que teníamos el Mundial en noviemebre en Argentina, nos estamos preparando con tres jugadores de Bahía y uno de La Plata. Despacito. Sin prisa, pero sin pausa", avisó quien fue uno de los impulsores de esta disciplina.

Pese a su reciente inicio, en julio de 2022, el equipo argentino ya consiguió resultados relevantes como parte de su crecimiento constante.

En ese recorrido, la Selección ya obtuvo dos medallas en la Liga de Naciones: plata (París 2024) y bronce (Bilbao 2025).

"Trabajamos alrdedor de 15 horas semanales, en nuestra casa, en la Unión Vasca. Lo hacemos con mucha seriedad, entrenamos, jugamos partidos. Hacemos un juego que tenga volumen para intentar acercarnos a aquellos equipos que, internacionalmente, son los top: Francia y Euskadi", contó Goñi.

De momento, la preselección trabaja con 4 jugadores: Andoni Irazusta, Aldo Serra, Daniel Plotequer y Guillermo Poggio.

"Nosotros tenemos como norte alcanzarnos a ellos y estamos cada vez más cerca. Ahora logramos sumar algún jugador más joven para proyectarnos a futuro", reconoció Peto.

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