Del básquet a la pelota adaptada: dos bahienses que traspasaron el "frontón" y las fronteras

La Selección Argentina de Pelota Adaptada tuvo recientemente una destacada actuación ganando la medalla de bronce en la Liga de Naciones de Pelota Vasca en Bilbao.

El equipo argentino está integrado por los deportistas bahienses Joseba Irazusta y Daniel Plotequer, siendo el laureado pelotari Juan Pedro Goñi el director técnico obtuvo el tercer puesto en Bilbao, superando a Portugal.

“Iniciamos la competencia internacional en Francia, en 2004, llegando a la final y perdiendo ante el anfitrión. En este 2025 vencimos a Portugal y luego nos enfrentamos al anfitrión País Vasco, en Euskadi, pero el balance es sumamente positivo”, dijo “Pepo” Goñi.

“Inicié este proyecto luego de ver tenis adaptado, en la figura del crack Gustavo Fernández. Imaginé que jugar en un espacio cerrado iba a ser más simple, mayor continuidad y un deporte con desarrollo. Por eso contacté al vasco Andoni Irazusta y a Daniel Plotequer. Empezamos aprendiendo yo de ellos; ellos de la pelota. El contacto con los directores deportivos de País Vasco y Francia nos fueron dando algunos tips para conseguir la pelota que ellos jugaban y el reglamento, porque ellos llevaban 15 años con esta disciplina”, contó Juan.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las especialidades son Trinquete y Frontón, aunque Goñi resalta que los movimientos técnicos fueron asimilados rápidamente en base a la experiencia vivida por él en 55 años jugando a la pelota paleta.

“Uno lee fácilmente los movimientos, aunque no también aprende con sus propios jugadores. Los contactos que tengo dentro del país fueron importantes para ser tenidos en cuenta por la

Confederación Argentina y así poder armar el combinado albiceleste que nos viene representando.

“Quiero agradecer a la FIPV (Federación Internacional de Pelota Vasca), a Pablo Lambardi, presidente de la Confederación Argentina de Pelota; Unión Vasca BB (Iñaki Ederra), Almafuerte (Mario Bertazzo) y ENA (Pablo Fidani), además de dos excelentes colaboradores como Juan Lopetegui y Martina Sosa”, resaltó.

Respecto de sus jugadores, Irazusta y Plotequer, Goñi resaltó el valor de ser dos deportistas en actividad.

“Tengo jugadores valiosos y se está sumando gente joven. Andoni y Daniel juegan al básquetbol, se desenvuelven sobre una silla de ruedas con total normalidad, son competitivos. Y eso hizo que la adaptación a la paleta sea más sencilla. Juegan con los dos brazos, pueden intercambiar funciones (zaguero o delantero) según la especialidad y están muy compenetrados con los objetivos a futuro, como es la preparación para el Mundial que se realizará en octubre de 2026 en Venado Tuerto”, apuntó.

Goñi también realzó el nivel alcanzado en el corto plazo.

“Si bien no hay muchos jugadores adaptados a nivel mundial, para nosotros era una incógnita saber cómo podían responder los muchachos. En pelota siempre fuimos un país muy fuerte, aunque sabíamos que Francia y País Vasco, la cuna de este deportes, son potencia. Brasil y Portugal estaban como nosotros. Y de ahí que se llegó a la final en 2024 y se alcanzó el tercer puesto este año”, remarcó.

“¿Qué me sorprendió de las potencias? Tienen más tecnología, sillas de ruedas que son de un valor inalcanzable para nosotros, al menos por ahora. Y Francia cuenta con un jugador que está por encima de todos y marca diferencias sobre todos”, amplió.

-¿Argentina va a estar a la altura del Mundial?

-Sí. Se hará una gran inversión para tener canchas en todas las especialidades. En frontón, una de las paredes será de blindex y sin dudas va a predominar porque las canchas en Europa son así. Lo que nunca vamos a tener es un estadio para 20 mil personas, como en el País Vasco, donde se respira paleta. Pero la gente va a acompañar y los jugadores le van a poner garra, algo que nos caracteriza.

-Si esto prende, no es descabellado pensar en una liga regional.

-A eso apuntamos. Sería lindo a futuro poder concretar algo así, aunque todo lleva su tiempo. Poder participar internacionalmente con la casaca de la selección ya es un gran avance.

Andoni, el todoterreno

Pese a ser el más veterano del plantel, Andoni Irazusta dijo que jugaba a la paleta de chico, hasta los 17 años, en la Unión Vasca.

“No era mi primer deporte, pero me gustaba ir al club a jugar. Después tuve el accidente y todo se cambió, apreció en básquet. Igualmente siempre le puse ganas a lo que hice, nunca me dejé estar”, contó Irazusta.

“La convocatoria llegó porque a Goñi lo conocía del básquetbol. Me insistía en esto de la paleta adaptada y un día me convenció. Por suerte me adapté rápido y creo que con Daniel hacemos una buena dupla”, expresó.

Andoni dice que se siente cómodo cumpliendo las dos funciones (zaguero y delantero), aunque depende de la disciplina.

“Me gusta más de zaguero y en trinquete. Tengo más movilidad, más reflejos y más reacción adelante. Soy parapléjico, tengo menos movilidad que mi compañero. El frontón es mucho más exigente y por eso intercambiamos”, apuntó.

“La ventaja que tenemos es que tenemos mucha fuerza de brazos, aunque nuestras sillas de ruedas no son las adecuadas si las comparamos con las que usan los deportistas en otros países”, resaltó.

La herencia de su abuelo

Daniel Plotequer jamás había jugado a la paleta en su vida. Eso era habitual en su abuelo materno (Juan Orlando), aunque la curiosidad no le era ajena.

“Lo mío era fanatismo por la pelotita negra y las palas, de madera, con tarugo en el medio (risas)”, sostuvo Plotequer.

“La paleta gustaba mucho, la movida era grande. Con el tiempo jugué al básquet y al tenis, en pandemia, pero un día Andoni me llevó a la Unión Vasca. Lo más reciente es increíble, porque jamás imaginé que terminaría viajando a otro país, ser parte de una selección. Es una locura”, admitió.

“¿Si se le puede ganar a las potencias? Claro que sí. Miramos varias veces la final de frontón entre Francia y País Vasco y detectamos algunas falencias de ambos lados. Tenemos que trabajar sobre eso, algo que nos remarca el técnico. No somos perfectos, pero ellos tienen un punto débil y lo tenemos que aprovechar”.

Venado Tuerto, sede del Mundial Absoluto

Venado Tuerto será sede del Mundial Absoluto de Pelota Vasca en octubre de 2026. Se prepara a lo grande para la semana del 9 al 18, con preparativos que incluyen la construcción de nuevas canchas, un flamante Jai-Alai de 54 metros y la remodelación del trinquete del Jockey Club.

Se marcará un hito para el deporte argentino con la vuelta del Jai-Alai después 130 años.

El anuncio lo realizó el presidente de la entidad, Xavier Cazaubon, durante la ceremonia de clausura de la lid mundial Sub 23, que se celebró en esa propia ciudad.

Cazaubon explicó en sus redes sociales que la decisión se tomó por unanimidad en reunión de la Junta Directiva de la FIPV.

“Sin dudas será un complejo para disfrutar, con canchas al estilo europeo que perdurarán en el tiempo”, dijo Goñi.