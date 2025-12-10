Pelota adaptada: "Es un placer dirigir al equipo nacional y tener jugadores tan valiosos"

La Selección Argentina de Pelota Adaptada tuvo recientemente una destacada actuación ganando la medalla de bronce en la Liga de Naciones de Pelota Vasca en Bilbao.

El equipo argentino está integrado por los deportistas bahienses Joseba Irazusta y Daniel Plotequer, siendo el laureado pelotari Juan Pedro Goñi el director técnico obtuvo el tercer puesto en Bilbao, superando a Portugal.

"Iniciamos la competencia internacional en Francia, en 2004, llegando a la final y perdiendo ante el anfitrión. En este 2025 vencimos a Portugal y luego nos enfrentamos al anfitrión País Vasco, en Euskadi, pero el balance es sumamente positivo", dijo "Pepo" Goñi, quien pasó por el Diario Deportivo, programa que se emite por La Nueva Play, de lunes a viernes de 14 a 15.

"Inicié este proyecto luego de ver tenis adaptado, en la figura del crack Gustavo Fernández. Imaginé que jugar en un espacio cerrado iba a ser más simple, mayor continuidad y un deporte con desarrollo. Por eso contacté al vasco Andoni Irazusta y a Daniel Ploquer. Empezamos aprendiendo yo de ellos; ellos de la pelota. El contacto con los directores deportivos de País Vasco y Francia nos fueron dando algunos tips para conseguir la pelota que ellos jugaban y el reglamento, porque ellos llevaban 15 años con esta disciplina", contó Juan.

Las especialidades son Trinquete y Frontón, aunque Goñi resalta que los movimientos técnicos fueron asimilados rápidamente en base a la experiencia vivida por él en 55 años jugando a la pelota paleta.

"Uno lee fácilmente los movimientos, aunque no también aprende con sus propios jugadores. Los contactos que tengo dentro del país fueron importantes para ser tenidos en cuenta por la Confederación Argentina y así poder armar el combinado albiceleste que nos viene representando.

"Quiero agradecer a la FIPV (Federación Internacional de Pelota Vasca), a Pablo Lambardi, presidente de la Confederación Argentina de Pelota; Unión Vasca BB (Iñaki Ederra), Almafuerte (Mario Bertazzo) y ENA (Pablo Fidani), además de dos excelentes colaboradores como Juan Lopetegui y Martina Sosa", resaltó.

La nota completa a continuación: