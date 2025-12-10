El común entre Villa Mitre y Pacífico, y un aviso final: "Nosotros también tenemos jugadores de otro nivel"

Olimpo está siendo espectador de la final entre Villa Mitre (1) y Pacífico (1), correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, cuyo ganador será su rival en la serie -al mejor de tres- para conocer al campeón 2025.

Su entrenador, Juan Cruz Santini, contó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play, cómo están sobrellevando este mini receso (quedaron eliminados por Pueyrredón el 13 de noviembre.

"Lo estamos llevando bastante mejor de lo que pensábamos, porque creí que sería con mayor ansiedad. Pero hemos logrado tener buen volumen de entrenamientos, y si bien competimos entre nosotros, tenemos un plantel largo para poder armar cinco por cinco. Estamos tratando de hacerlo lo más oficial posible, inclusive con reloj", contó el Oso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Santini reconoció que fue positivo el receso obligado tras la eliminación.

"En principio nos vino bien el parate. Teníamos cosas por corregir y ajustar algunos detalles. No habíamos tenido mucho tiempo de descanso y la vorágine de la final nos impidió barajar y dar de nuevo", argumentó.

El plantel aurinegro está expectante para conocer a su rival.

"Si bien hay un favorito, sabemos que con el trajín que tiene Villa Mitre, será una final bastante difícil para ellos también", entendió el DT.

El plan de trabajo del aurinegro tuvo diferentes partes.

"Las primeras semanas trabajamos sobre nosotros. Obviamente que si bien tienen jugadores diferentes los dos equipos, hay una característica en común: los tiradores", puntualizó el Oso.

"El aspecto defensivo, ajustando detalles, será igual para cualquiera de los dos. De todos modos, está por demás decir que Villa Mitre tiene un equipo mucho más poderoso y largo. Calculo que, en la lógica, debería ser el candidato a jugar la final contra nosotros", opinó.

Dicho esto, Santini resaltó al verde.

"Pacífico hizo un trabajo impresionante en el primer partido, también Villa Mitre reaccionó a tiempo; ajustaron cosas, se pusieron más fuertes defensivamente y pudieron poner en juego todo el potencial que tienen", señaló.

En caso de ser Villa Mitre el rival, Santini considera que Olimpo también cuenta con jugadores de otro nivel.

"Nosotros también tenemos jugadores de otro nivel y otros que consideramos que están, pero aún no lo hicieron todavía, aunque podrían participar tranquilamente", comparó.

Y se entusiasmo: "Está a las claras que (Villa Mitre) ha perdido partidos y que nosotros para poder ganar tenemos que hacer muy bien las cosas. Sabemos que no podemos fallar como en la segunda rueda, tener el equilibrio que nos faltó".

En caso de ser finalista Villa Mitre se jugará primero en el José Martínez, el segundo en el Norberto Tomás y, de ser necesario, se cerrará nuevamente en la Villa.

Si el finalista es Pacífico, la serie irá en el Casanova.

"Sabemos que, por encima del rival, son dos partidos. Y puede ser que nos de una ventaja sobre el rival, porque más allá del ritmo que vienen teniendo, cuando terminás una serie inconscientemente te relajás", consideró.

Eso les sucedió a ellos tras obtener la primera parte.

"Fue lo que nos pasó en la segunda parte, porque estaba la efervescencia del campeonato y no nos dio tiempo a disfrutarlo ni a cambiar la cabeza para volver a empezar", admitió.

Mirá la nota completa: