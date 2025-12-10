Desapareció en 2003 tras salir de un boliche y ahora aumentaron la recompensa

El Ministerio de Seguridad Nacional incrementó la recompensa para dar con el paradero de Sergio Daniel Ávalos, el joven que en junio de 2003 desapareció a la salida de un boliche en Neuquén y nunca más se supo de él.

Ávalos fue visto por última vez en la madrugada del 14 de junio de 2003, en el interior del local bailable “El Fuerte”, ubicado en la ciudad de Neuquén, donde había concurrido con amigos. En aquel entonces vestía una campera de polar marrón y jeans gris, señala la Resolución 1369/2025.

Ante la falta de información respecto al joven, que ahora tendría 40 años, el Juzgado Federal N° 2 De Neuquén, a cargo de Gustavo Eduardo Villanueva, con intervención de la Secretaría Nº1, solicitó ante el Ministerio, mediante un oficio del 3 de septiembre de 2025, que se incremente el monto de la recompensa.

En 2023 se había ofrecido como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de $4 millones destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para lograr dar con el paradero de Ávalos.

Luego de la solicitud, la cartera de seguridad, a cargo de Alejandra Susana Monteoliva, dispuso elevar dicho monto a $5 millones para quien aporte datos fehacientes en la causa.

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta cartera de Estado previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, destaca el informe.

El joven posee las siguientes características físicas: contextura pequeña, de 1,60 metros de estatura, con una leve discapacidad producto de una lesión en el húmero que le impide extender completamente el brazo izquierdo, cabellos cortos de color negro, tez trigueña, rostro redondo, ojos marrones.

La causa

Actualmente en la causa hay 19 imputados. Se trata de personal de seguridad del boliche, así como también efectivos de la Policía y los dueños del local bailable.

A pesar de que ya transcurrieron 22 años, recién en julio pasado todos fueron procesados luego de que, según la principal hipótesis, la víctima fue retenida dentro del boliche y luego ocultada hasta el día de hoy. (NA)