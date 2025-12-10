Argentina, con DT bahiense, debuta en el último torneo formativo de 2025
Mauro Polla está al frente de los U17, que juegan ante Uruguay, desde las 15, en Paraguay.
Bajo la conducción del entrenador bahiense Mauro Polla, a las 15 Argentina debuta en el Sudamericano U17 masculino, el último torneo formativo de 2025, enfrentando a Uruguay, en Paraguay.
Al grueso de jugadores que están creciendo en nuestro país, se agregan Facundo Cornalis, quien se encuentra en Obradoiro de España y Benjamín Pettovello, el más alto del plantel, con 2m04 y, acaso, de mayor proyección.
El torneo es clasificatorio a la Americup U18 del 2026.
Argentina integra el grupo A, junto con su rival de hoy, Ecuador (lo enfrentará mañana a las 15) y Colombia (viernes a la misma hora).
En el B están Brasil, Chile, Venezuela y Paraguay.
Los dos primeros de cada grupo cruzarán en semifinales, mientras que los tres primeros del torneo irán al torneo americano.
La palabra de Polla y dos jugadores:
El plantel
Jugador (Altura) Club
Mateo Fessia (1m91) Boca
Joaquín Celiz (1m95) Obras
Joaquín Caumo (1m79) Estudiantil Porteño
Manuel Hernández (1m90) Gimnasia de Santa Fe
Bautista Gobetti (1m94) Comunicaciones de Pergamino
Román Moravansky (1m95) Ferro
Facundo Cornalis (2m02) Obradoiro, España
Benjamín Pettovello (2m04) Stings Mantova, Italia
Santiago Pettinarolli (2m01) Bochas Sport de Colonia Caroya
Elías Torrens (2m04) Obras
Juan Ignacio Márquez (2m01) Náutico de Zárate
Entrenador: Mauro Polla. Asistentes: Leonardo Gutiérrez y Alejandro Silveira. Preparador físico: Yonathan Rodríguez