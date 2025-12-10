Argentina, con DT bahiense, debuta en el último torneo formativo de 2025

Bajo la conducción del entrenador bahiense Mauro Polla, a las 15 Argentina debuta en el Sudamericano U17 masculino, el último torneo formativo de 2025, enfrentando a Uruguay, en Paraguay.

Al grueso de jugadores que están creciendo en nuestro país, se agregan Facundo Cornalis, quien se encuentra en Obradoiro de España y Benjamín Pettovello, el más alto del plantel, con 2m04 y, acaso, de mayor proyección.

El torneo es clasificatorio a la Americup U18 del 2026.

Argentina integra el grupo A, junto con su rival de hoy, Ecuador (lo enfrentará mañana a las 15) y Colombia (viernes a la misma hora).

En el B están Brasil, Chile, Venezuela y Paraguay.

Los dos primeros de cada grupo cruzarán en semifinales, mientras que los tres primeros del torneo irán al torneo americano.

La palabra de Polla y dos jugadores:

El plantel

Jugador (Altura) Club

Mateo Fessia (1m91) Boca

Joaquín Celiz (1m95) Obras

Joaquín Caumo (1m79) Estudiantil Porteño

Manuel Hernández (1m90) Gimnasia de Santa Fe

Bautista Gobetti (1m94) Comunicaciones de Pergamino

Román Moravansky (1m95) Ferro

Facundo Cornalis (2m02) Obradoiro, España

Benjamín Pettovello (2m04) Stings Mantova, Italia

Santiago Pettinarolli (2m01) Bochas Sport de Colonia Caroya

Elías Torrens (2m04) Obras

Juan Ignacio Márquez (2m01) Náutico de Zárate

Entrenador: Mauro Polla. Asistentes: Leonardo Gutiérrez y Alejandro Silveira. Preparador físico: Yonathan Rodríguez