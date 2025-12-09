Alerta en Europa: volvió el barbijo y el confinamiento a Reino Unido por brote de inusual gripe

El hemisferio norte enfrenta una situación de salud inesperada debido a la propagación de una cepa específica de la gripe estacional: la variante H3N2 (subclado K). Este subtipo ha provocado un incremento de casos más allá de lo habitual para la temporada, forzando a múltiples naciones a intensificar sus protocolos de salud pública.

El inusual repunte está ejerciendo una fuerte presión sobre la infraestructura sanitaria, con hospitales y clínicas lidiando con una mayor afluencia de pacientes.

Un claro ejemplo de esta sobrecarga se observa en el Reino Unido, donde las cifras de ingresos hospitalarios relacionados con la gripe han escalado drásticamente, registrando un aumento interanual del 56% en las últimas semanas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ante este panorama, las autoridades sanitarias están emitiendo recomendaciones clave, incluyendo el consejo de aislarse inmediatamente en caso de presentar síntomas gripales, con el objetivo de contener la transmisión y aliviar la tensión en el sistema de salud.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la actividad gripal ha comenzado con una antelación inusual, entre tres y seis semanas antes de lo esperado.

Este cambio en el calendario estacional ha trastocado por completo las proyecciones epidemiológicas elaboradas tanto por agencias sanitarias gubernamentales como por instituciones privadas.

Preocupación científica ante el avance de la gripe H3N2

La variante H3N2 subclado K ha captado la atención de la comunidad científica debido a una característica preocupante: su habilidad para incorporar mutaciones. Estas modificaciones le permiten evadir parcialmente la respuesta inmunitaria, afectando tanto la protección natural del cuerpo humano como la inducida por las vacunas disponibles.

A pesar de que la efectividad de la vacuna pueda verse ligeramente comprometida por estas mutaciones, los organismos de salud continúan haciendo un llamado urgente a la población para que se inmunice. El consenso es claro: la vacunación sigue siendo crucial, ya que reduce significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones graves y de requerir hospitalización.

Expertos como Andrew Pekosz, de la Universidad Johns Hopkins, explican que estas adaptaciones virales también potencian la capacidad del virus para transmitirse eficientemente en ambientes interiores cerrados y con ventilación deficiente, condiciones predominantes durante la temporada invernal, lo cual contribuye a la rápida escalada en el número de casos. (Fuente: M1).