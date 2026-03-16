Rolón dejó su huella en Bahía con cuatro funciones completamente agotadas

Este último fin de semana la ciudad vivió uno de esos eventos que quedan en la memoria del público. El reconocido psicólogo y escritor Gabriel Rolón presentó la despedida definitiva de su espectáculo “Palabra Plena” en el Teatro Don Bosco, con cuatro funciones completamente agotadas: dos el viernes y dos el sábado.

Desde minutos antes de cada función, el teatro se llenó de expectativa y emoción. En escena, Gabriel volvió a desplegar el estilo que lo convirtió en uno de los pensadores más convocantes del país: una propuesta que mezcla reflexión, emociones y relatos profundos sobre los vínculos, el amor, el dolor y el sentido de la vida. Durante casi dos horas, el público acompañó cada historia con silencios atentos, risas y largos aplausos.

Para muchos, fue una experiencia intensa y movilizadora; para otros, una oportunidad única de escuchar en vivo a una de las voces más influyentes de la psicología contemporánea.

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El éxito de estas funciones vuelve a poner en evidencia la fuerte convocatoria de los eventos que llegan a la ciudad a través de Ticket Bahía, actualmente en transición hacia Open Show, una plataforma que continúa acercando a Bahía y la región, experiencias culturales de primer nivel y espectáculos que marcan la agenda cultural.