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Rolón dejó su huella en Bahía con cuatro funciones completamente agotadas

Quienes estuvieron lo saben: el paso de Rolón por Bahía fue inolvidable

Este último fin de semana la ciudad vivió uno de esos eventos que quedan en la memoria del público. El reconocido psicólogo y escritor Gabriel Rolón presentó la despedida definitiva de su espectáculo “Palabra Plena” en el Teatro Don Bosco, con cuatro funciones completamente agotadas: dos el viernes y dos el sábado.

Desde minutos antes de cada función, el teatro se llenó de expectativa y emoción. En escena, Gabriel volvió a desplegar el estilo que lo convirtió en uno de los pensadores más convocantes del país: una propuesta que mezcla reflexión, emociones y relatos profundos sobre los vínculos, el amor, el dolor y el sentido de la vida. Durante casi dos horas, el público acompañó cada historia con silencios atentos, risas y largos aplausos.

Para muchos, fue una experiencia intensa y movilizadora; para otros, una oportunidad única de escuchar en vivo a una de las voces más influyentes de la psicología contemporánea.

El éxito de estas funciones vuelve a poner en evidencia la fuerte convocatoria de los eventos que llegan a la ciudad a través de Ticket Bahía, actualmente en transición hacia Open Show, una plataforma que continúa acercando a Bahía y la región, experiencias culturales de primer nivel y espectáculos que marcan la agenda cultural.

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