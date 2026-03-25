A contramano del mundo, el dólar baja en la Argentina: qué puede ocurrir en los próximos meses

A pesar de la volatilidad internacional y del fortalecimiento global que vivió el dólar desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el tipo de cambio en la Argentina cae en 2026. El viernes, el dólar cerró por debajo de los 1.400 pesos en el mercado mayorista y cotizó a $1.410 en Banco Nación. Así, se mantiene por debajo de los $1.480 registrados a fines de diciembre.

En este marco, los analistas creen que la apreciación del peso tiene argumentos para extenderse durante el primer semestre.

“Esperamos que el tipo de cambio se aprecie durante el primer semestre y que luego acorte dicha apreciación durante el segundo, cuando los precios de los energéticos cedan y den más espacio en dicho sentido”, indicó la consultora Outlier.

Y agregó: “Por eso esperamos un tipo de cambio mayorista de poco más de $1.600 para el promedio de diciembre de 2026. Esto implica que durante el transcurso del año consumiremos buena parte de la depreciación real del año pasado, lo cual puede convertirse en una fragilidad importante de cara a un año electoral como 2027″.

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Las buenas perspectivas para las exportaciones del campo, la energía y la minería están entre las razones que podrían mantener el tipo de cambio apreciado en los próximos meses.

"El flujo de dólares por parte del agro, además del viento de cola para el sector energético, supone un claro argumento para sostener que el tipo de cambio podría ir a la baja”, indicó un informe de IEB.

En el extremo opuesto, el mismo reporte indicó que existen al menos dos razones que pueden ir en contra de la apreciación.

“Por un lado, la demanda de pesos no muestra signos de recuperación, en el marco de un mercado laboral con signos de desgaste y salarios reales con menor dinamismo. Por el otro, uno de los dos objetivos de política monetaria del Banco Central es el de acumular reservas, por lo que su presencia como demandante adicional de divisas ejerce presión al alza del tipo de cambio”, señaló la compañía.

Los riesgos de la apreciación cambiaria

Desde LCG, en tanto, advirtieron que el tipo de cambio real sigue ajustando a la baja y ya perforó los niveles de 2017, cuando la corrección se dio vía crisis.

“Ahora, Vaca Muerta está disimulando el atraso: hay márgenes afectados, pero no síntomas en la balanza de pagos. Esta enfermedad (holandesa) es asintomática al principio, pero está. Puede madurar de a poco, pero el desenlace (en una forma distinta a la de una crisis de balanza de pagos) puede ser repentino. El impacto en empresas y en empleo ya se empezó a sentir”, indicaron los analistas de esa consultora.

Para intentar prolongar la estabilidad cambiaria, los operadores indican que el Gobierno está interviniendo en el mercado de dólar futuro al tiempo que utiliza otras herramientas que tiene disponibles.

Un reporte de PPI detalló que el viernes -último día hábil antes de los feriados- el interés abierto de futuros de dólar aumentó US$40 millones. “Se trata del cuarto incremento consecutivo, acumulando US$225 millones en los cuatro últimos días de la semana y US$652 millones en lo que va de marzo, el mayor incremento desde el 1 de octubre", explicó el trabajo. (con información de TN)