Avanza la licitación de la Vía Navegable Troncal y destacan un hito clave del proceso

Las principales entidades representativas de los usuarios de la Vía Navegable Troncal destacaron el avance del proceso licitatorio, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) concluyera la evaluación del Sobre 1, correspondiente a la instancia técnica.

A través de un comunicado conjunto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) y la Unión Industrial Argentina (UIA) señalaron que este paso constituye “un hito relevante” en un proceso considerado clave para la competitividad del comercio exterior argentino.

Las entidades también valoraron la instancia de intercambio llevada adelante con los usuarios del sistema, en la que la autoridad de aplicación compartió avances y novedades del proceso.

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Según indicaron, este tipo de encuentros contribuye a reforzar la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional de la licitación.

En ese marco, los firmantes expresaron su expectativa de que en el corto plazo se avance con las siguientes etapas previstas, con el objetivo de propiciar una pronta adjudicación de la concesión de la vía navegable, considerada estratégica para el flujo de exportaciones del país.