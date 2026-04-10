El dólar oficial registró la mayor caída semanal en dos meses: en qué valores cotizó en Bahía Blanca

El dólar oficial prolongó su tendencia bajista y registró la mayor caída semanal en dos meses, tras hilvanar su quinto retroceso consecutivo este viernes.

Este escenario consolida la pax cambiaria durante el primer cuatrimestre de 2026 y deja al dólar mayorista casi 110 pesos más barato que el valor del contado con liquidación (CCL), que muestra mayores signos de volatilidad.

En Bahía Blanca, el dólar oficial cerró este viernes en 1.349,53 pesos para la compra, con un tendencia negativa de -$ 8,74, en tanto que para la venta el cierre se fijó en 1.401,42 pesos (-$ 8,39), siendo la variación de -0,60 por ciento y un spread de 51,89 pesos.

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El dólar blue, en tanto, cerró en 1382 pesos para la compra (-$ 5) y 1.404 pesos para la venta.

En la City porteña el tipo de cambio mayorista cayó a los $1.370 y acumuló una caída de $24 (-1,7%) en la semana, la mayor desde mediados de febrero.

De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que este viernes fue de $1.671,07, alcanzó el 22%, su nivel más alto desde junio de 2025.

El volumen operado de contado superó los u$s565,2 millones.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 1,1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de abril será de $1.387 y que a fin de año será de $1.630.

En la jornada, las operaciones totalizaron unos u$s1.271 millones.

A nivel minorista, el dólar cotizó a $1.349 para la compra y $1.399,42 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) cayó $10 a $1.395 para la venta.

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.813,5.

Entre los paralelos, el dólar blue se sostuvo a $1.390 para la venta, según un relevamiento en las cuevas de la city.

Por su parte, el dólar MEP baja 0,5% a $1.414,45 y la brecha contra el mayorista es de 3,2%. En tanto, el CCL gana 0,04% a $1.477,95, con un spread del 7,9% frente a la cotización oficial.

En este contexto, los analistas del mercado volvieron a recortar sus proyecciones para el tipo de cambio en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA.

Las estimaciones indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, no solo por debajo de previsiones anteriores sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%).

En lo que respecta al riesgo país, se produjo una baja de 4 puntos, por lo que se ubicó en 553 puntos, siendo la variación de -0,72%.