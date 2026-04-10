La carne argentina en el radar global: ¿es cara en relación a otros países?

La carne y su precio, un debate siempre abierto. / Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

No son pocos los artículos sobre el precio de la carne vacuna presentados en esta columna, en los que, contemporáneamente, se ha concluido que el tema obedece —de forma mayoritaria— al poder adquisitivo de los argentinos, pero también a una reconversión del consumo proteico (en favor del pollo y del cerdo) y a los cambios de hábitos alimenticios.

En ese contexto no deja de ser interesante el trabajo realizado por los economistas Juan Manuel Garzón y Franco Artusso, responsables de la sección Agroindustrial de la Fundación Mediterránea – IERAL, al comparar el valor de cortes tradicionales de carne vacuna (cuadrada, bola de lomo y nalga) en la Argentina con relación a otros países (también productores).

Si bien las circunstancias en que cada kilo de carne llega desde los frigoríficos a la góndola o a las carnicerías son diferentes para cada lugar (en algunos casos muy diferentes), vayamos al punto sobre los valores aludidos.

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El mapa de precios diferencia tres niveles sustanciales para los bloques internacionales (a considerar desde el promedio de 1.420 pesos por dólar de esta semana):

—Extremo superior: las economías desarrolladas como los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda lideran los precios más altos, con valores que oscilan entre los 18 dólares por kilo (a esta semana, 25.560 pesos) y los U$S 22 dólares K ($ 31.240).

—Nivel intermedio: aquí se posicionan la Argentina y Chile, con precios que rondan los U$S 13 por kilo (18.460 pesos) y U$S 14 K ($ 19.880).

—Grupo de precios bajos: está conformado por los principales competidores regionales y exportadores como Uruguay, Paraguay y Brasil, donde los registros se sitúan entre los U$S 9 por kilo (12.780 pesos) y U$S 11 K ($ 15.620).

“¿Por qué la carne cuesta lo que cuesta? La diferencia de precios entre países no es caprichosa y responde a factores estructurales. En las economías desarrolladas, los mayores costos de comercialización, logística, cadena de frío y alquileres, vinculados a salarios reales más altos, empujan los valores al alza. Este fenómeno, conocido como el efecto Balassa-Samuelson, explica por qué los países con mayor productividad suelen tener precios internos más elevados en servicios y en productos finales”, indica Garzón.

Asimismo, existen otros elementos clave que influyen en el precio final que llega al mostrador. Veamos:

—Carga impositiva: impuestos como el IVA o Ingresos Brutos impactan directamente en lo que paga el consumidor.

—Formalización del mercado: en países con mayores exigencias regulatorias, sanitarias y fiscales, los costos operativos tienden a ser más altos y se trasladan al precio.

—Costo de la hacienda: en América del Sur, la disponibilidad de tierra y los sistemas de producción pastoril permiten tener costos de ganado inferiores a los de Norteamérica.

“En este sentido, la Argentina se distingue de sus vecinos por una calidad percibida elevada, sustentada en la genética del rodeo y sus sistemas de alimentación. Atributos como la terneza y el sabor permiten que el país sostenga precios relativamente más altos frente a otros exportadores de la región como Brasil o Paraguay”, añade Artusso.

Los investigadores coinciden en que las políticas comerciales también juegan su parte: mientras que las economías abiertas alinean sus precios con los valores internacionales, los mercados más protegidos tienden a sostener precios domésticos más elevados al limitar la competencia mediante aranceles.

En este escenario, la Argentina navega entre su capacidad productiva y los costos internos (volátiles si los hay) que definen el precio de uno de sus productos más emblemáticos: el de la mesa de los argentinos.

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