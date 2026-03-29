La confianza rota y 2027 a la vuelta

Desde 2001, y de manera ininterrumpida, la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella elabora cada mes el índice de Confianza en el Gobierno. La medición llevada a cabo mediante una encuesta nacional revela que en marzo cayó 2,30%. A su vez, muestra tres caídas consecutivas desde que comenzó el año, es el indicador más bajo del mandato de Javier Milei y para sorpresas de muchos/as supera ampliamente el valor alcanzado por la gestión Alberto Fernández en marzo de 2022.

El dato se compone de cinco indicadores: honestidad, capacidad, evaluación general del gobierno y preocupación por el interés general.

Pero mientras en Argentina las cosas están complicadas, el resto del mundo tampoco es color de rosa, y si hay algo que hace la Psicología desde un paradigma sistémico es mirar el fenómeno de manera global.

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Edelman Trust Barometer es un estudio elaborado anualmente por Edelman, la firma global de marketing y comunicaciones más grande del mundo. Dicha medición evalúa la confianza mundial en instituciones como empresas, gobiernos, ONG’s y medios. Las conclusiones son llamativas y creo que se deben considerar con vistas a la campaña electoral del próximo año.

La palabra clave es la insularidad. Concepto que se utiliza para analizar el aislamiento geográfico y sus efectos socioeconómicos y ecológicos, también se lo emplea en Antropología y Psicología Social. La palabra clave entonces es aislamiento.

El informe concluye que: “La insularidad se convierte en la nueva crisis global de confianza” , esto además de ser una tendencia dominante significa que el mundo, tiende a confiar solo en quienes se perciben como similares. Esta forma de pensar se da en 7 de cada 10 y erosiona la cohesión social, dificulta la colaboración y bloquea el progreso económico y político.

El optimismo se desploma y las brechas sociales se profundizan. Los niveles de pesimismo sobre el futuro alcanzan niveles históricos, ya que solo un 32% cree que la próxima generación estará mejor. Además, la brecha de confianza entre altos y bajos ingresos se viene duplicando, consolidando así desigualdades estructurales.

La confianza se vuelve local y se retrae de las instituciones, ya que las personas confían cada vez menos en instituciones nacionales y globales, y más en su círculo cercano. Por lo tanto, se pierde confianza en gobiernos, medios y líderes empresariales extranjeros y crece la confianza en familiares, amigos, vecinos, y compañeros de trabajo. Es decir que ya no hay lugar para el “nosotros” que venía muy desgastado y se muta hacia el “yo y los míos” reforzando el aislamiento.

Hace tiempo se viene hablando de los efectos del aislamiento o la insularidad y la promesa de estar más conectados queda en eso, una promesa.



La insularidad además de un fenómeno social impacta directamente en la economía y en la innovación.

¿Cómo se sale de esta situación?

La tarea es casi artesanal y acá hay un punto a tener en cuenta para quienes quieran lanzarse como candidatos/as en 2027.

Algunos/as dicen hay que volver a enamorar, sin embargo, hay que dejar a un lado el romanticismo y entender otras cuestiones. Hay que aprender a escuchar, (así como lo hizo el alcalde de Nueva York), luego decodificar y entender las necesidades de todos los grupos e identificar los intereses comunes, y lo más difícil algunos dicen volver a crear puentes. Para mí se trata de escuchar, entender las necesidades, traducirlas en un proyecto y eso es lo que vuelve a reconstruir el lazo y la confianza.