Asoma otra megainversión en Bahía y retiran un emblema del comercio local

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Disfrutando del otoño bahiense?

--Hola, José Luis, qué contás. Y sí, para mi es la mejor estación en Bahía. Cuestión de gustos.

--Che, si bien la seguidilla de feriados es más que bienvenida para los que pueden hacer las valijas y disfrutar de unos pocos días, para los que nos quedamos laburando entorpece bastante, ¿no?

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--Sí, claro, pero ojo, no creas que todo el mundo puede dejar de trabajar cuatro días seguidos o tiene un feriado tan extendido, eso es patrimonio de algunos privilegiados, je, je.

--Tenés razón, tal cual, es una de las tantas paradojas de la Argentina igualitaria.

--Bueno, pero pese a la semana corta, me parece que dos de los temas que dominaron el panorama nacional fueron el fallo favorable de la justicia de los Estados Unidos a la Argentina en el caso YPF y el futuro de Adorni.

--Ni hablar, lo de YPF es importantísimo y lo del jefe de Gabinete sigue dando muchísimo para hablar porque aparece cada vez más complicado por el tema de sus viajes, entre otras cuestiones. Es obvio que estos hechos son muy menores si los comparamos con otros casos que se sucedieron años atrás, pero está bien que este tipo de cosas no pasen como si nada y que la vara esté cada vez más alta.

--Bueno, sin querer volvemos al tema de la equidad en Argentina… Mejor pidamos los primeros cortados y arranquemos con nuestros habituales temas locales y regionales. ¿Te parece?

--Dale, vos mandás.

--Empezá entonces con algunas de tus novedades que hacen ruido.

--Yo creo que un tema clave es la muy posible ampliación de Profertil, con la construcción de una segunda planta, junto a la actual.

--Sí, claro, veo que es una posibilidad que va tomando cada vez más fuerza.

--Exacto, hace tiempo que se viene hablando del tema. De hecho, el proyecto está listo, pero es como que no había avances concretos. Ahora, con el cambio de dueño, la cosa parece haber arrancado.

--¿Qué sabés?

--Lo que dijo Mariano Bosch, el CEO de Adecoagro, la empresa que le compró Profertil a YPF y a Nutrien. En Nueva York afirmó, sin medias tintas, que ojalá puedan arrancar con la obra pronto.

--¿Es una inversión de 2 mil millones de dólares?

--Exacto. Bosch dijo que están más ocupados en terminar ciertas cuestiones técnicas del proyecto que en el anuncio en sí. Veremos, pero todo parece indicar que las posibilidades son muy concretas.

--¿Y qué pasa con el Proyecto de Pampa Energía de construir una planta de fertilizantes en White, junto a la termoeléctrica?

--Estos meses son definitorios: su subsidiaria, Ferti Pampa, ya tiene muy avanzados los estudios técnicos. Yo creo el anuncio de Adecoagro no será un impedimento para que se avance con una tercera planta de urea en Bahía Blanca.

--¿Hay mercado?

--La planta que ya está en funcionamiento produce 1.300.000 toneladas anuales y con la futura ampliación se irá a más que el doble, pero pensá que Argentina consume entre 4 y 5 millones de fertilizantes nitrogenados al año y Brasil importa más de 8 millones. Así qué los números dan.

--Ojalá se concreten estas iniciativas, la economía local necesita buenas noticias luego de tantos golpes.

--Por supuesto. Hasta ahora lo concreto, concreto, es la inversión de 3 mil millones de dólares que TGS realizará en Bahía y Neuquén para procesar los líquidos del gas de Vaca Muerta. Acá construirán una nueva planta en Cerri e instalaciones de almacenamiento y embarque en Galván.

--Ya que mencionaste a Cerri, el viernes, y confirmando un adelanto que tiraste semanas atrás, la Muni y el Puerto anunciaron la licitación de las obras del nuevo muelle en Cuatreros.

--Así es, eso también generará bastante movimiento. Pensá que es una obra que insumirá casi 4 millones de dólares. Ah, de paso te comento que, según pude ver en varias fotos que me mostró Carlitos, estos días están pescando corvinas tremendas en ese lugar. Incluso un pibe sacó una de 14 kilos desde el muellecito de madera.

--Bueno, te fuiste de foco, pero todo suma, ja, ja. ¿Algo más sobre grandes inversiones?

--Si, un dato que me parece interesante. Cada vez circulan más versiones en torno al megaproyecto de GNL en Río Negro.

--¿El que encabeza YPF?

--Claro, hay dos: uno de PAE y Golar, con dos buques liquefactores y otro, mucho más grande, encabezado por YPF. El tema es que, según dicen, Rocca, Eurnekian y Total creen que el GNL ya no es viable y apuestan por los gasoductos para exportar el gas de Vaca Muerta.

--Pero el presidente de YPF señaló precisamente lo contrario y dijo que la guerra en Medio Oriente apuró enormemente los tiempos.

--Exacto, esa es una cara de la moneda, pero la otra dice que el proyecto argentino es enorme y requiere decenas de miles de millones de dólares de muy difícil obtención en el mercado, al menos a tasas razonables. Te digo más, uno de los que ya habría anunciado que Techint se corre del proyecto es el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous. Veremos qué pasa.

--Lo que avanza muy bien es la terminal exportadora de petróleo, en Punta Colorada.

--Sí, los más optimistas dicen que el primer buque podría zarpar a fin de año, yo creo que lo más probable es que esto ocurra a comienzos de 2027.

--Bueno, todo muy bien, pero podríamos bajar un poco al plano terrenal. No sé, temas comerciales de menor escala. ¿Te parece?

--Ah, ok, ya te entendí. Dale, creo que uno es la desaparición de un emblema comercial que no pasó desapercibido, en los últimos 30 años, en el paisaje bahiense.

--Claro. Contame.

--Esta semana que pasó acaban de sacar el gran cartel que dominaba el acceso al shopping Paseo del Sol. Acordate, la venta de parte del complejo a inversores bahienses, se concretó en enero pasado.

--Sí, claro, a un fideicomiso. Ese fue otro de tus grandes anticipos. ¡Grande, Juancho!

--Ja, ja, paremos con el autobombo, pero me pareció importante mencionarte que ya no está el gran cartel instalado en 1998, cuando se inauguró ese complejo comercial.

--Bien, pero ahora debo hacerte la pregunta del millón: ¿cómo van a llamar al nuevo shopping?

--Hub Norte, al menos eso me comentaron.

--Bien, pidamos otra ronda de cortados y me seguís tirando data de ese predio.

--Dale, al adelanto de la llegada a ese shopping de Le Pain Quotidien, que te di hace dos semanas, sumale ahora la instalación de una sucursal de la heladería Grido.

--Un clásico.

--Sí, y están en conversaciones con una concesionaria de automóviles chinos.

--Hablando de vehículos del gigante asiático, vi por esa zona de la ciudad que también hay camiones de tamaño muy grande.

--Efectivamente. Hasta ahora había autos, camionetas y camiones livianos, pero ahora se ofrecen vehículos de esa categoría. Dicen estar a la altura de los tradicionales que operan en el país, no lo sé, pero llegaron para competir. De paso te adelanto que avanza una gran inversión en esa zona, sobre el Camino de Circunvalación.

--Mmm... me hablaste de dos estaciones de servicio Shell, una frente al barrio Patagonia y otra en Circunvalación y calle Córdoba, pero hasta ahora no pasa naranja.

--Es verdad, aguantemos unos meses más, pero déjame que te cuente que frente al barrio Solares Norte avanza, y muy bien, la construcción de un centro comercial de primer nivel. Este tema te lo tiré un par de años atrás, lo que muestra que todo lleva su tiempo.

--Te cambio de tema: ¿cómo anda el precio de la carne?

--Bastante revuelto, no te puedo dar muchas precisiones. Tiende a subir porque no se consigue carne de primera, no hay cantidad y por eso se hace valer en el mercado. Mientras tanto, los consumidores están redefiniendo hábitos.

--¿Redefiniendo?

--Joselooo... Es una forma delicada de decir que se están volcando al pollo o al cerdo por una cuestión de bolsillo. Hoy el consumo de carne porcina ronda los 24 kilos al año, de promedio, y tranquilamente dicen que llegará a 33 o 34 kilos.

--Oka, ¿qué más?

--Me enteré que el corralón de materiales para la construcción que está en Donado al 1000 abre una sucursal en avenida Cabrera al 4000.

--¿Por donde está el complejo deportivo de Rómulo?

--Exactamente. En unos tres meses inaugurará una sucursal exprés, con un salón de ventas en este nuevo lugar y conservando como sector de depósitos el del barrio San Martín.

--Si querés te tiro una linda novedad.

--Claro. Metele nomás. Vas a hacer llover.

--Ja, ja. Escuchá, no se si sabés que desde hace unos años funciona en Zapiola 15, casi esquina Yrigoyen, un café de especialidad.

Foto Google Maps.

--Por supuesto, lo pusieron en 2023 Tomás y Genaro y les va muy bien.

--Sí, y ahora ha sido nominado por el sitio web The Best Coffee Shops Argentina 2026 entre las 100 mejores cafeterías del país. Así que la idea es viralizar el tema para que más gente lo vote.

--Genial, ya los estoy votando. Una pregunta, ¿y la cafetería de Tito, donde nos reunimos infaltablemente cada domingo hace más de 40 años, en qué categoría entra?

--En “Best Café de Bodegón”, sin dudas, ja, ja. Bueno seguí vos, ahora.

--Ja, ja. Ok, por si no lo sabías y te hace falta, el mes que viene se habilita un avión turbo hélice con capacidad para siete pasajeros, para hacer taxi aéreo en la ruta petrolera Neuquén, Río Negro y Chubut. Anotá, cuesta 4 dólares por kilómetro, más gastos de estadía y hasta cinco horas de espera.

--Mmm... por ahora no necesito.

--Nunca se sabe. En una de esas te surge un buen negocio. El dueño es Marcelo Duca, piloto internacional bahiense que estuvo varios años afuera, entre otros países, por caso Qatar.

--Mejor pasáselo a tu amigo el Colo.

--Me dicen que el avión tendrá base en Espora y puede alcanzar también ciudades de países limítrofes como Montevideo y Santiago de Chile. Como dato anecdótico, Marcelo ha llevado, entre otras celebridades, a Ricky Martin, Luis Miguel y varios expresidentes de distintos países.

--Interesante, cada vez se están usando más este tipo de servicios. El otro día vi que una empresa trajo un avión con capacidad para 70/80 pasajeros, especial para vuelos en alta montaña, destinado a la actividad minera. Bueno, ¿alguna inauguración en Bahía?

--Sí. En breve la emprendedora local e influencer, JB, inaugura su local de pastelería en Corrientes, casi Alsina, donde funcionó Sushi Club. Ya han ploteado los vidrios y están trabajando a full para poner todo de primera. Pero si querés te tiro otra data del sector gastronómico.

Foto Google Maps

--¿A ver?

--En mayo se festeja el día de la milanesa y un conocido restaurante de la avenida Alem quiere saber cuál de las tres opciones nos gusta más a los bahienses: gruesa, fina o con ajo y perejil.

--¿Y cómo sería la votación?

--Durante un mes ofrecerá esas opciones y las dudas quedarán despejadas en la práctica. “A comerlaaaa”, diría Francella.

--Hablando de comidas, se viene en el puerto otra espectacular edición de la Fiesta del Camarón y el Langostino.

--No podés ser tan básico, José Luis. No es solo comida de excelente calidad, se trata también de un tremendo evento cultural, con espectáculos de primerísimo nivel, desde el jueves y hasta el domingo.

--Ya lo sé, no hace falta que me lo aclares, ja, ja. Y vos, ojo, si incursionás por el patio cervecero, no manejes.

--Despreocupate, lo tengo muy claro. Además, por si no sabías, habrá cerveza sin alcohol. Pero lo importante es que la ciudad y su puerto vuelven a ofrecer una fiesta que, sin duda, es un verdadero motivo de orgullo.

--Juan, no me dijiste nada sobre la inauguración de recinto de cajeros automáticos del Banco Nación en la histórica sede de Estomba 52.

--Exacto, y ya es un nuevo paso hacia la tan ansiada y demorada habilitación general del inmueble afectado por un incendio, en 2018. Pero tengo algo que puede ser jugoso.

--Así me gusta.

--Me dicen que el presi y vice de la entidad bancaria estuvieron en el Parque Industrial almorzando en las instalaciones de una conocidísima fábrica de baterías. Eso sí, por ahora no me preguntes mucho más.

--¿Será o no será? Siempre me dejás con la incógnita. ¿Algo más?

--Tres breves por si no te enteraste. Las dos primeras son de la Coope. Una es que el Híper de Aguado cumple 30 años y lo celebra hasta el 5 de abril. Quienes concurran podrán disfrutar de juegos para toda, la familia, degustaciones, premios imperdibles y muchas sorpresas más. Y la segunda es que este sábado, a partir de las 15 inaugura el CICO (Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera) en Santa Fe y España. Te aclaro, no es un museo, es un centro de interpretación moderno, innovador, didáctico y dinámico.

--Bien, ¿y la tercera?

--Esta está indirectamente vinculada a la Coope. Me crucé con José Valle y me dijo que mañana, a las 18, en el auditorio de Zelarrayán 560 comienza la 8va temporada del ciclo “Historia y Tango en el Cine”. En el primer encuentro se rendirá homenaje a Discépolo, con la proyección de “El Hincha”. La entrada es libre y gratuita.

--Impecable. Bueno, vamos zarpando, ya se hizo retarde y seguro vos tenés que prender el fuego.

--Ah, sí, José Luis, vayamos levantando campamento. Pero antes les mandamos un abrazo gigante, este jueves, a todos los veteranos de Malvinas.

--Ni hablar. Y un permanente reconocimiento a los que ya no están con nosotros.

--Seguro, la gesta jamás se olvida. Hasta la semana que viene, José Luis.

--Chau, Juan. Nos vemos la próxima semana.