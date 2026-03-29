Un drama francés, en el ciclo de "Los Amantes del Cine"

El Círculo De Amantes Del Cine estrenará este domingo el film "Pas de vagues", del realizador francés Teddy Lussi-Modeste.

Lussi-Modeste (1978) se formó en literatura moderna y en cine. Su primer film largometraje fue "Jimmy Riviere"(2011), y el segundo fue "Le prix du succes" (2017), "Pas de vagues" es su tercer film.

En el argumento, un profesor es acusado injustamente de conducta sexual inapropiada por una adolescente de su clase. Tiene que afrontar lasacusaciones a medida que la situación se complica hasta convertirse en una espiral fuera de control.

La proyección es de tipo privada para los miembros del Círculo De Amantes Del Cine pero quienes deseen sumarse serán bienvenidos solo si se respeta la condición SINE QUA NON de no usar los smart-phones ("celulares") en ninguna de sus funciones ni smart-watchs durante la proyección."Pas de vagues" será estrenado este domingo 29 de marzo y el martes 31, en el Cine Visual, a las 19:30. No se permite el ingreso a la sala una vez comenzada la proyección.