Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes

El rock argentino está de luto. Este lunes se confirmó la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y uno de los pilares de Enanitos Verdes, quien se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza tras atravesar complicaciones de salud.

Nacido en Mendoza en 1961, Staiti fue mucho más que un músico: fue parte esencial del sonido que llevó a la banda a convertirse en un fenómeno regional e internacional. Junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo integró la formación clásica que dejó huella en los ‘90 con discos como Big Bang, que incluyó el inoxidable Lamento boliviano.

Tras la muerte de Cantero en 2022, Staiti asumió un rol aún más protagónico: no solo continuó al frente del grupo, sino que también se animó a tomar el micrófono como cantante principal, en un contexto tan desafiante como emotivo para la historia de la banda.

En el último tiempo, su salud había encendido las alarmas. A fines de 2024 sufrió una fuerte infección bacteriana durante una gira por México que, sumada a su condición de celíaco, derivó en una deshidratación severa. El cuadro lo obligó a permanecer internado durante varias semanas y lo llevó a perder peso de forma drástica, afectando incluso su capacidad vocal.

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A pesar de ese duro episodio, el músico había retomado de a poco su actividad y proyectaba nuevos desafíos para 2026. Entre ellos, una gira por Estados Unidos junto a Hombres G y la grabación de un álbum de grandes éxitos con invitados, en el que planeaban revisitar clásicos del repertorio de Enanitos Verdes.

La noticia de su fallecimiento llega en un momento simbólico para la banda: recientemente, Lamento boliviano superó las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción del rock argentino en alcanzar ese hito.

La partida de Felipe Staiti deja un vacío enorme en la música nacional, pero también un legado imborrable de canciones que siguen cruzando generaciones y fronteras. (con información de TN)