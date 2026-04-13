Que pase el que sigue, dice Napostá; hubo cinco triunfos locales y ya no quedan equipos sin ganar

Fausto Depaoli tuvo una muy buena noche ante su ex equipo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Napostá pudo con un Villa Mitre más potenciado, le ganó 88 a 74, sumó la cuarta victoria y de esta manera mantuvo su invicto, al disputarse la cuarta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Estudiantes, por su parte, se recuperó y le puso freno a Independiente: 91 a 82.

Parece otro el Vicente Palermo, con la estructura de fondo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En un Vicente Palermo vestido de fiesta por la inauguración oficial de sus obras, lo cual cambió la fisonomía del gimnasio con una estructura en el fondo que incluye vestuarios, oficinas y sanitario, el local Pueyrredón tuvo un festejo completo ante Pacífico: 87 a 69, en una de las dos canchas totalmente renovadas.

Pasará, pasará... Alfonso intentó pasar entre Mattioli y Cortés.

Bahiense del Norte, en tanto, se recuperó de la última derrota, superando a Leandro N. Alem, por amplio 82 a 56.

En el Barrio San Martín, Estrella se reanimó y defendió su localía frente a Olimpo, imponiéndose 85 a 61.

Y en el partido más cerrado, que necesitó de un tiempo suplementario, Liniers salió de perdedor, logrando su primera victoria, ante Barrio Hospital, 96 a 95 (85-85).

Napostá 88, Villa Mitre 74

Una gran labor colectiva, con individualidades en alto nivel, le permitió a Napostá quebrar a Villa Mitre en el segundo tiempo, llegando a ganar en el cierre por 21 (88-67).

El equipo de la avenida Alem se quedó con el segundo tiempo por 45 a 32 y terminó consiguiendo un triunfo con un cierre mucho más holgado al que se podía presumir en el comienzo, ante un rival que presentó a todos los jóvenes que solían sumar minutos en Liga Argentina (menos Ignacio Alem).

Es que el duelo comenzó parejo y con dos equipos llenos de recursos ofensivos, lo que armó un inicio sumamente equilibrado y de alto goleo.

Si bien fue Villa Mitre el que comenzó tomando la delantera, escapando dos veces en el amanecer del juego (9-5 y 13-9), siempre Napostá respondió rápido y se mantuvo a tiro.

Franco Amigo frena con falta a gabriel D'Annunzio.

Ambos, en cierta medida, supieron encontrar vías de gol confiables en distintos momentos y se las ingeniaron para sumar en casi todos los avances. Incluso, a veces, pese a las buenas defensas.

Luego del 19-20 del primer cuarto, el segundo parcial mantuvo la tónica del golpe por golpe y un tanteador alto, con buenos porcentajes, pero en el que ninguno logró escaparse ni terminar de dominar.

En ese período, Napostá disfrutó de inspiradísimo Germán Andrés, quien anotó 4-5 en triples y cuando le ajustaron aún más la marca repartió un par de asistencias.

Mientras que Villa Mitre cargó el juego interior con Lorca (3-3 en dobles) y aprovechó sus variantes, con dos triples de Cavero y uno de Iglesias.

Al regreso de los vestuarios, el partido fue mucho más de rachas, y fue el dueño de casa el que aprovechó la primera para despegar. Con otro triple de Andrés (terminó con 5-8) y la aparición de Diel, Napó estampó un pasaje de 13-4 y tomó 8 de luz.

De cabeza van Germán Andrés y Segundo Alimenti.

No obstante, Villa Mitre cortó el mal rato con un triple de Alimenti, se le sumaron Lorca y Cavero y aprovechando los viajes a la línea respondió con una racha de 12-4 e igualó el juego.

Luego de ganar el tercer parcial por 22-18, Napostá se adueñó definitivamente del último cuarto y, en consecuencia, del juego.

Con un gran regreso a cancha de Depaoli (11 puntos en el 4C), en reemplazo de Andrés que había llegado a cuatro faltas, con una media cancha súper intensa atrás, con Carrizo y Guerrero, más el aporte de Pedro Santiago y Diel, borró a Villa Mitre de la cancha.

Mientras el tricolor acumulaba pérdidas dentro de un ataque forzado y nublado, Napo castigó de contra y quebró el juego, llegando a sacar 21 de luz y cerrando el partido mucho antes del final…

La síntesis:

Napostá (88): F. Depaoli (19), V. Carrizo (10), L. Alemañy (2), M. Diel (16), P. Santiago (13), fi; N. Guerrero (4), G. D’Annunzio (6), G. Andrés (18), T. Solís, B. Mastandrea, F. Bostal y E. Piccinini. DT: Fabricio Piccinini.

Villa Mitre (74): S. Alimenti (15), J. Jasen (7), L. Cavero (16), F. Amigo, E. Sombra (4), fi; M. Iglesias (9), J. Lorca (14), A. Blanco (2), L. Gómez Lepez (2), S. Basualdo, B. Iguacel (3) y N. Cappa (2). DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Napostá, 19-20, 43-42 y 65-60.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sam Inglera y Joel Schernenco.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Estudiantes 91, Independiente 82

Luego de estar en desventaja (42 a 32), Estudiantes logró remontar el partido en el segundo tiempo, para terminar venciendo a Independiente, 91 a 82.

El Albo ganó el tercer y cuarto período por 24 a 19 y 24 a 16, inclinando la balanza en el cierre.

El equipo que conduce Facundo Sastre tuvo un goleo repartido, con 10 jugadores anotando y cinco de ellos en doble dígito.

Jorge García fue el goleador con 22 unidades. También aportaron Alan González (con 15), José Belleggia (14), Julián Rodríguez (11) y Lucas Delgado (10).

En Independiente, en tanto, el máximo goleador fue Alen Ríos, con 17 unidades. Mientras que Julián Ripoll y Maximiliano Zonza sumaron 15 puntos cada uno.

Estudiantes (91): J. Rodríguez (11), O. Cancellarich (5), L. Delgado (10), J. García (22), A. González (15), fi; S. Ruesga (9), J. Belleggia (14), F. Mazzello (1), L. Storni (4) y L. Blázquez. DT: Facundo Sastre.

Independiente (82): M.Schmir (2), J. Ripoll (15), I. Formiga (8), L. Figueroa (11), A. Ríos (17), fi; J.P. Morán (6), F. Bonino (7), F. Slonimsqui (1) y M. Zonza (15). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Estudiantes, 22-23; 43-47 y 67-66.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán⁩ y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Pueyrredón 87, Pacífico 69

Un festejo completo tuvo Pueyrredón frente a Pacífico, venciendo 87 a 69 y sumando así su segunda cómoda victoria.

En un juego físico y trabado, en el local fueron apareciendo diferentes actores, aunque el principal resultó Fernando Alfonso.

El base completo 24 puntos (4-6 en triples, 4-5 en dobles y4-4 en libres), más 6 asistencias, 7 rebotes y un recupero.

Detrás, entre los que más sobresalieron, Damián Carci cerró con 18 unidades (4-9 en t3), Alejo Agulló sumó 11 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias, mientras que Pedro Pérez Pavón fue uno de los que estuvo derecho al momento de empezar a distanciarse, con 3-3 en triples.

En el verde, que poco a poco fue perdiendo la línea, Valentín Cortés completó 25 puntos (5-10 en triples, 4-7 en dobles y 2-4 en libres), más 11 recobres.

Pueyrredón (87): F. Alfonso (24), N. Dulsan (4), N. Renzi (2), M. Echarri (2), F. Ruiz (8), fi; D. Carci (18), G. Sagasti (2), A. Agulló (11), Gino Pisani, L. Baeza (5) y P. Pérez Pavón (11). DT: Ariel Ugolini.

Pacífico (69): B. Salvatori (12), F. Mattioli (11), V. Cortés (25), S. Loos (7), J. Larrandart (6), fi; T. Bruni (5), G. Lucas, Genaro Pisani (3) y P. Palacio. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Pueyrredón, 15-20; 43-34 y 63-51.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.⁩

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Bahiense del Norte 82, L.N. Alem 56

Bahiense del Norte fue creciendo con el correr del partido, de atrás hacia adelante y no tuvo inconvenientes ante Leandro N. Alem: 82-56.

El tricolor tuvo varias individualidades a buen nivel, destacándose Juan Pedro Hollender: 22 puntos (2-5 en t3, 6-7 en t2 y 4-4 en t1), más 7 rebotes.

Otro que rindió fue Guido Muzi (12 puntos y 4 rebotes) y se repartieron buenos momentos Sebastián Luengo, Juan Cruz Hoya, Tomás Bonivardo y Leonel Ruggiero.

En el verdirrojo debutó, finalmente, el venezolano Eduardo Ríos, quien jugó 12m18 y sumó 5 puntos (2-3 en t2 y 1-1 en t1), 2 rebotes, 2 recuperos, 2 asistencias y una pérdida.

En tanto, el estadounidense Jean-Luc Wilson aportó 11 puntos, 4 asistencias y 3 recobres.

Bahiense del Norte (82): F. Ruggiero (12), G. Muzi (12), T. Bonivardo (10), E. Roberson (6), J.P. Hollender (22), fi; S. Luengo (11), J.C. Hoya (9), S. Castro, F. Bettiga, A. Risacher, G. Di Stéfano y M. Udovich. DT: Alejandro Navallo.

L.N. Alem (56): M. Cenzual (7), P. Zapata (9), J. Wilson (11), V. Scoppa (2), L. Desbat (6), fi; S. D'Annunzio (10), M. Such (5), E. Ríos (5), J. Wentland (1), T. Scolari, R. González y M. Santillán. DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Bahiense, 16-14; 40-26 y 62-43.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marcelo Gordillo y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Estrella 85, Olimpo 61

Después de un primer tiempo parejo, Estrella dominó en el complemento, ganándolo 52 a 29, para terminar imponiéndose, por 85 a 61.

En los locales, tuvo una gran actuación Carlos Balmaceda, autor de 28 puntos (10-12 en dobles y 8-10 en libres), más 13 rebotes y 3 asistencias.

También fue creciendo Santiago Quiroga, para terminar con 21 puntos (4-9 en triples, 4-8 en dobles y 1-2 en libres). Mientras que tuvo un feliz ingreso Federico Macías, aportando 15 unidades (1-1 en t3 y 6-9 en t2).

El aurinegro tuvo como principal anotador a Tomás Del Sol, con 16 puntos (3-7 en triples).

Estrella (85): T. Peña (3), F. Herrera (7), S. Quiroga (21), B. Olivera (5), C. Balmaceda (28), fi; F. Macías (15), A. Pan (4), M. Astradas (2), B. Pérez, A. Kucan, G. Oyarzo y E. Giusto. DT: Walter Romerniszyn.

Olimpo (61): T. Del Sol (16), F. Michelli (13), A. Marino (8), A. Diel (6), A. Bodach (6), fi; M. Hait (6), G. Tejero (3) y S. Kucan (3). DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Estrella, 18-15; 33-32 y 56-43.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y⁩ Leonardo Bressan⁩.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Barrio Hospital 95, Liniers 96

Con dos libres convertidos por Julián Marinsalta, Liniers venció a Barrio Hospital y consiguió su primera victoria de la temporada en tiempo suplementario.

El pivot del Chivo bajó el rebote, tras un intento de Agustín Dottori, y fue a la línea para cerrar el partido arriba por un punto: 96 a 95.

Previamente, en el tiempo regular, Barrio había igualado en 85 con un doble de Joaquín Godio.

El goleador de la noche fue Franco Ferrari, quien anotó 27 puntos para el equipo que conduce Claudio Queti. Mientras que Godio sumó 20 unidades.

En Liniers, en tanto, el juvenil Genaro Groppa fue el máximo goleador, con 18 unidades. Seguido por Marinsalta y Dottori, con 17.

Barrio Hospital (95): L. Fortelli (7), J. Godio (20), E. Benedetti (4), F. Ferrari (27), J.L. Martínez (4), fi; N. Cámara (12), A. Andreanelli, F. Anaya (7), A. Arias (8) y S. Hamze (6). DT: Claudio Queti.

Liniers (96): M. Miérez (7), A. Dottori (17), G. Groppa (18), G. Torres (9), J. Marinsalta (17), fi; K. Hernández (8), A. García (12), N. Ramos (2) y F. Lanaro (6). DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Barrio Hospital, 22-23; 46-45 y 66-63.

Tiempo regular: 85-85.

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Ariel Di Marco⁩.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

La próxima

El jueves se disputará la quinta fecha: L.N. Alem-Villa Mitre, Barrio Hospital-Pueyrredón, Pacífico-Napostá, Olimpo-Estudiantes, Bahiense-Estrella e Independiente-Liniers.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (4-0), 8 puntos

2º) Estudiantes (3-1), 7

2º) Bahiense (3-1), 7

4º) Pueyrredón (2-2), 6

4º) Pacífico (2-2), 6

4º) Independiente (2-2), 6

4º) Estrella (2-2), 6

4º) Olimpo (2-2), 6

9º) Villa Mitre (1-3), 5

9º) Liniers (1-3), 5

9º) L.N. Alem (1-3), 5

9º) Barrio Hospital (1-3), 5