Sin invictos y ya todos ganaron en la LBB Plata: Sportivo frenó a Altense y Comercial trepó a la punta

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Varios movimientos generó la sexta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", en la cual Sportivo Bahiense, como visitante, le quitó el invicto a Altense, al vencerlo 89 a 73.

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Con este resultado más su victoria, Comercial, que le ganó a San Lorenzo 82 a 79, en suplementario (69-69), alcanzó a Altense en lo alto de tabla.

En el otro extremo, Bahía Basket se anotó su primer triunfo, ante Velocidad, 63 a 62.

En tanto, Argentino derrotó a Ateneo, en Olimpo, 78 a 59; 9 de Julio hizo lo propio ante La Falda, 74 a 57 y El Nacional festejó frente a Espora, 83 a 76.

Altense 73, Sportivo Bahiense 89

Sportivo Bahiense se anotó un triunfazo ante Altense, en Punta Alta, 89 a 73, dejando sin invicto el torneo.

El tricolor salió firme, estableció diferencias ya en el primer cuarto y tuvo capacidad para mantener la línea ante un rival que hasta ahora no conocía la derrota.

El silencioso Ulises Montes convirtió 24 puntos, con 2-4 en triples, 7-9 en dobles y 4-6 en libres, más 9 rebotes. Otro que tuvo una gran noche fue Manuel Ayala, autor de 16 unidades (8-11 en libres y 4-6 en dobles), además de 13 rebotes.

En tanto, el experimentado Gonzalo Martínez aportó 20 puntos (2-5 en triples, 5-9 en dobles y 4-4 en libres) y Agustín Amore, otro que llegó este año con mucho recorrido, cerró con 11 puntos y 5 rebotes.

En el verde, Mateo Ortega metió 14 puntos, bajó 4 rebotes y dio 3 asistencias.

Altense (73): M. Ortega (14), E. Pordomingo (6), L. Jaimes (10), B. D'Amico, N. Zanabria (9), fi; J.M. Bicondoa (9), B. Baier, A. Lera (14), D. Agalupe (9), M. Simoncini y G. Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Sportivo (89): M. Boccatonda (7), G. Martínez (20), U. Montes (24), A. Amore (11), M. Ayala (16), fi; J. Tuero, S. Sosa (7), E. Miguel (4) y L. Spinaci. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Altense, 16-26; 29-45 y 54-68.

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Agustín Matías y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Armando Traini (Altense).

San Lorenzo 79, Comercial 82

Comercial derrotó a San Lorenzo, 82 a 79, en supleentario (69-69). De esta manera, el verdiamarillo sumó la cuarta victoria en fila y San Lorenzo perdió tras cuatro victorias.

El portuario tuvo para cerrarlo en el tiempo regular, cuando ganaba 69 a 64, con un minuto y medio, aunque Fernetich se encargó de anotar los 5 puntos para igualar.

En el suplementario, lo terminó definiendo desde la línea Federico Lambrecht, la figura visitante, que terminó con 28 puntos (3-8 en triples, 5-8 en dobles, 9-12 en libres), 4 recuperos, 5 rebotes y 2 asistencias.

San Lorenzo (79): L. Fernetich (20), J.I. De Pástena (8), S. Seewald (3), F. Mariezcurrena (3), J. Coria (16), fi; M. Martínez (3), N. Herbik, J.P. Fuentes (15), S. Calvo (3), J.N. Diez (8) y J.B. Renzi. DT: Sebastián Aleksoski.

Comercial (82): G. Barcala (5), J.C. Iturbide (5), L. Orellano (9), M. Álvarez (13), F. Cardone (7), fi; R. Lorenzo (3), F. Lambrecht (28) y S. Bussetti (12). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: San Lorenzo, 22-15; 35-35 y 55-53.

Tiempo regular: 69-69.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Mauro Guallan.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Argentino 78, Ateneo 59

Argentino se recuperó tras dos derrotas y le propinó a Ateneo la segunda caída consecutiva, al vencerlo 78 a 59, en cancha de Olimpo.

En el celeste hubo 15 puntos, con 4-5 en triples de Facundo Durando, más 6 asistencias; 8 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias de Bruno Ugolini; 9 recobres y 4 asistencias de Juan Cruz Reschini, y el máximo anotador fue Nicolás Antonelli, con 16 (2-2 en t3 y 5-5 en t2).

En la visita, Bruno Sacomani sumó15 puntos (7-8 en libres) y 3 recuperos; Franco Percello anotó 11, más 6 recobres y 4 asistencias y Guillermo Mallemaci terminó con 15 puntos (6-7 en t2), 7 rebotes y 3 asistencias.

Argentino (78): F. Durando (15), G. Parrotta (7), B. Ugolini (8), J. Gonzalía (12), S. Suanez (2), fi; M. Montanaro (5), S. Boyé (6), F. Malmesi (5), N. Antonelli (16) y J.C. Reschini (2). DT: Andrés Iannamico.

Ateneo (59): M. Leiva, F. Percello (11), B. Sacomani (15), G. Mallemaci (15), D. Ezcurra (11), fi; N. Bejarano (3), T. Gómez Lepez, J. Margiotta, L. Gómez (4) y Domenichetti. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: Argentino, 22-16; 41-29 y 60-46.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Leonardo Bressan.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Bahía Basket 63, Velocidad 62

Con un libre convertido por Mariano Morando, a falta de ocho décimas -el segundo lo tiró a errar-, Bahía Basket derrotó como local a Velocidad, 63 a 62 y de esta manera sumó la primera victoria de la temporada.

Bahía Basket (63): F. Salce (4), E. Kloster (27), M. Morando (3), S. Ponzoni (14), A. Durand (11), fi; E. Jaime (2), J.C. Mambretti (2), S. Russi y N. Costa. DT: Juan Pablo Coronel.

Velocidad (62): S. Dutari (3), S. Ferrari (9), V. Périga (7), G. Berdini (2), A. Icasto (20), fi; B. Mandolesi (3), F. Berdini, B. Aceituno (14), R. Ayala (4), P. Pollio y S. Albizúa. DT: Alan Rava.

Cuartos: Bahía Basket, 21-12; 35-24 y 51-49.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Joaquín Irrazábal y⁩ Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Espora 76, El Nacional 83

El Nacional consiguió su segundo triunfo -primero de visitante-, ante Espora, por 83 a 76.

El goleador fue Iñaki Errazu, con 26 puntos (6-12 en triples, 2-4 en dobles y 4-6 en libres). En tanto, Mateo Cruglak aportó 14 unidades y 11 rebotes.

Espora (76): A. Miguez (), M. Achor (), N. Cornago (), L. Ruiz (), T. Galant (), fi; M. Pascual, M. Veliz, J.M. Coronel () y J.I. Schiebelbein (). DT: Juan Gilberto Soldini.

El Nacional (83): F. Dulsan (), R. Arce (), I. Errazu (), A. Catalán (), A. Ferreyra (), fi; O. Rayes (), M. Cruglak (), S. Marzialetti (), F. Cristeff (), T. Bustos (), V. Díaz y U. Méndez. DT: Juan Cruz Santini.

Cuartos: Espora, 15-22; 38-45 y 60-66.

Árbitros: Sam Inglera⁩, Marcelo Gordillo y Yamila Nicoletta.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

9 de Julio 74, La Falda 57

9 de Julio tuvo que remar para ganarle a La Falda, 74 a 57, inclusive, perdía el primer tiempo 40 a 38.

En el albiazul, Luciano Vecchi bajó 18 rebotes, Manuel Costa fue el goleador con 27 puntos (6-11 en dobles y 6-11 en libres, más 3-12 en triples) y Lucas Lucchetti cerró con 13 unidades (3-7 en t3 y 2-3 en t2).

En el rojo, Valentino Kleja aportó 21 puntos (7-11 en dobles y 6-10 en libres) y Benjamín Minucci cerró con 15 puntos y 6 recobres.

9 de Julio (74): R. Blanco (8), L. Lucchetti (13), M. Costa (27), L. Vecchi (5), F. Flores (2), fi; S. Villegas (11), A. Osinaga (6), A. Pena, B. Tordini, E. Pratdessus (2) y N. Mazza. DT: Julián Turcato.

La Falda (57): G. Fernández Vita (4), B. Minnucci (15), F. Riccio (4), V. Kleja (21), I. Frisón (9), fi; P. Amigo, M. Cuchetti, G. Cuchereno, B. Mangiapane, A. Viñuela y J.P. Troja (4). DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: 9 de Julio, 16-22; 38-40 y 58-50.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Joaquín Binsou⁩.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

La próxima

La séptima fecha se jugará el martes, a las 21: Sportivo-Ateneo, Comercial-Argentino, Velocidad-San Lorenzo, La Falda-Bahía Basket, El Nacional-9 de Julio y Altense-Espora.

Posiciones

1º) Altense, 11 puntos (5-1)

2º) Comercial, 11 (5-1)

3º) 9 de Julio, 10 (4-2)

3º) San Lorenzo, 10 (4-2)

3º) Sportivo, 10 (4-2)

6º) Argentino, 9 (3-3)

6º) Ateneo, 9 (3-3)

6º) Velocidad, 9 (3-3)

9º) El Nacional, 8 (2-4)

10º) Espora, 7 (1-5)

10º) La Falda, 7 (1-5)

10º) Bahía Basket, 7 (1-5)