De “El Papa es débil” a “No le tengo miedo”: el fuerte cruce entre Donald Trump y León XIV

En una fase clave en la guerra de Medio Oriente, Donald Trump y el papa León XIV fueron protagonistas de un fuerte cruce. El presidente de Estados Unidos calificó al sumo pontífice como “débil” y él le respondió: “No le tengo miedo”.

Los cruces comenzaron luego de que León XIV criticara abiertamente la amenaza del mandatario estadounidense acerca de acabar con “toda una civilización” en el conflicto con Irán: aunque sin nombrarlo, el papa la calificó como “inaceptable” y animó a los fieles a “comunicarse” con los congresistas para pedir paz.

En esta primera Semana Santa como pontífice, también denunció en sus homilías “la hora oscura” que vive el mundo por la guerra, lamentado “una humanidad de rodillas por tantos ejemplos de brutalidad” o tachado de “blasfemos” a los gobernantes que “quieren vencer matando” o “se perciben poderosos cuando dominan”.

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El papa León XIV también afirmó que “Dios no bendice ningún conflicto”, y quienes son “discípulos de Cristo”, no están nunca de lado “de quienes ayer empuñaban la espada y hoy lanzan bombas”, al recibir en el Vaticano a los miembros del Sínodo de la Iglesia Caldea de Bagdad.

Las críticas de Trump al papa León XIV

“El papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad”, expresó a través de Truth Social.

De la misma forma, aseguró que le cae mejor su hermano Louis porque es un “auténtico seguidor de MAGA”. “¡Él lo entiende, y León no! No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país", insistió.

En el mismo sentido, aseguró que no quiere un papa que “critique al Presidente de los Estados Unidos”. “Estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, por una aplastante mayoría, estableciendo cifras récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia”, señaló.

A la par, Trump sostuvo que su triunfo en las elecciones influenció la elección del sacerdote en el Cónclave. “León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el Presidente Donald J. Trump. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, declaró.

“Desafortunadamente, la debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos. Debería enmendar su papel como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica!“, completó.

La respuesta del papa León XIV

Luego de las críticas del republicano, el sumo pontífice le respondió mientras estaba a bordo del avión papal durante el vuelo hacia Argelia, donde comenzó este lunes su tercer viaje internacional. “No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz”, dijo.

En el mismo sentido, sostuvo que no cree que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado “como algunos lo están haciendo” y aseguró que seguirá manifestándome enérgicamente contra la guerra, “tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para buscar soluciones a los problemas”. “Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han muerto, y creo que alguien debe alzar la voz”, insistió.

De esta manera, León XIV afirmó: “Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”, agregó. Y señaló: “Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz".

En el cierre, el sumo pontífice dijo que él solo está invitando “a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda”. “Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”, aseveró y aclaró que siente “mucho” las palabras que le dirigió a Trump, pero que de igual manera seguirá con su misión. Incluso bromeó cuando le preguntaron sobre el post en Truth Social, la plataforma de Trump: “Ya es irónico el nombre del sitio web por no decir más...”. (NA)