Una familia bahiense necesitó contar con $1.633.000 en marzo para no ser considerada pobre

Una familia tipo de Bahía Blanca necesitó $1.633.000 en marzo de 2026 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA).

El cálculo corresponde a un hogar integrado por dos adultos y dos hijos en edad escolar, y contempla el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye tanto alimentos como otros bienes y servicios esenciales.

En relación con febrero, cuando el mismo indicador se había ubicado en $1.584.311, la CBT registró un aumento cercano al 3 %, en línea con la evolución de los precios durante el período.

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Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca el umbral de indigencia— se ubicó en $704.003, con un incremento del 3,1 % en comparación con febrero. En comparación interanual, aumentó un 29,4 %.

Durante marzo, los aumentos más significativos se dieron en productos como la mortadela (16,9%), la lechuga (14,6%), el hueso con carne (10,8%), la margarina (8,9%), el café (8,7%), los jugos concentrados (8,5%), y la carnaza común (8,4%) y la nalga (8,1%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: carne de pescado, leche fluida, manteca, carne picada, te en saquitos, cerveza y batata por citar algunos. A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA: la manzana (-18,8%), las arvejas en lata (-10,2%), la zanahoria (-9,5%), la banana (-7,8%), el tomate (-7,2%) y el tomate envasado (-6,1%) entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios educativos, calzado para mujer, servicios sanitarios, gas y otros combustibles, servicios de peluquería y para el cuidado personal por citar algunos.