Se subió a la moto: se enamoró de Gabriela Sabatini y le mandó 500 rosas

Kevin Schwantz arrancó con todo la temporada de 1988 del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad y luego de ocho carreras pudo lograr su primera victoria en la categoría reina, 500 cm3, hoy conocida como MotoGP. Sin embargo, el estadounidense también trascendió por su intento de conquista a la tenista Gabriela Sabatini.

Nacido el 19 de junio de 1964 en Houston, Texas, Estados Unidos, Schwantz comenzó a competir en motocross antes de pasar a la velocidad, donde su evolución lo llevó a debutar en el Continental Circus, como se conoce al certamen ecuménico.

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Fue en 1986 sobre una Suzuki, la marca a la que siempre le fue leal. Ese mismo año logró resultados notorios en el campeonato estadounidense y atrajo la atención de los equipos.

Durante su primera incursión en el Mundial ya era reconocido por una particular combinación de determinación y técnica, que le permitió arrancar ganando en Japón y luego repitió en Alemania, ya en la sexta fecha, en el mismo evento donde el argentino René Zanatta participó sin suerte sobre una Yamaha en 250 cm3 (actual Moto2).

La temporada de 1988 fue trascendente para Schwantz, pese a no tener regularidad, pero su talento acompañado de un carisma sin igual lo llevaron a ser uno de los preferidos del público.

Su popularidad estaba por las nubes y también rebotó en Argentina. Encandilado por Sabatini, le mandó 500 rosas. Pero también hubo admiración hacia la porteña por su talento y perfil fuera de las canchas. Mientras que el texano por entonces tenía 24 años, Gaby, con 18, ya era una de las mejores raquetas del mundo.