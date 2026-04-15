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Pablo Gibelli presenta “Sueño Querido” en el Café Histórico junto a Felicitas Velázquez

El espectáculo será este sábado a las 21.30 en el espacio de avenida Colón 602. La propuesta reúne tango y nuevas expresiones musicales.

El cantante Pablo Gibelli se presentará este sábado 18 de abril a las 21.30 en el Café Histórico (Colón 602), donde estrenará el espectáculo “Sueño Querido” junto a la joven artista Felicitas Velázquez.

La propuesta, con producción general de José Valle, plantea un cruce entre el repertorio tanguero y nuevas expresiones musicales, en el marco del ciclo “Bahía Blanca no olvida”.

Gibelli, oriundo de Stroeder y egresado del Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca, cuenta con una trayectoria vinculada al tango y la canción popular. En el último tiempo se destacó por su participación en el Pre Cosquín 2026, donde resultó ganador en la categoría Canción Inédita, y por su paso por el certamen La Voz (edición cruceros 2025).

Además, se desempeñó como solista de la Orquesta Municipal de Mar del Plata y realizó presentaciones en el exterior.

El espectáculo contará también con la participación de Felicitas Velázquez, cantante y compositora de 20 años, quien ha desarrollado su actividad en distintos géneros, entre ellos la comedia musical, el rock nacional y el pop.

La artista participó en temporadas en Monte Hermoso y en la obra Centennials, y en esta presentación aportará un repertorio propio junto a interpretaciones en conjunto.

Las reservas pueden realizarse al 291-6491449.

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