Intendentes de todo el país pidieron retrotraer el precio de la nafta al 1 de marzo

El intendente de Bahía Blanca fue uno de los jefes comunales de 18 provincias que estuvieron ayer en el Ministerio de Economía para pedirle al titular de esa cartera, Luis Caputo, retrotraer el precio de la nafta a los valores del 1 de marzo.

Asimismo, Federico Susbielles y sus pares reclamaron que el gobierno "haga las obras públicas a las que está obligado por ley y frene el recorte de fondos nacionales sanitarios y sociales".

Los combustibles tuvieron una fuerte suba el mes pasado debido al alza de los precios internacionales del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Ese incremento motivó protestas de transportistas en todo el país que también se hacen sentir en nuestra ciudad, por ejemplo con una protesta de camioneros que demandan actualizaciones en sus tarifas y vienen paralizando la actividad portuaria en Bahía y otras terminales bonaerenses en un momento clave de la cosecha.

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A su vez, el transporte de colectivos también exige actualizaciones tarifarias en diferentes localidades, incluido nuestro distrito, donde las empresas piden una suba del boleto o bien de los subsidios para compensar el aumento de los gastos.

En un posteo en redes, Susbielles agregó: "Nuestros accesos, la seguridad de transportistas y automovilistas que transitan las rutas nacionales, el transporte público de pasajeros y la salud de pacientes, personas con discapacidad y jubilados bahienses, no pueden esperar más".

El eje técnico del reclamo se centró en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los intendentes denunciaron que "el gobierno nacional recauda millones de pesos que, por ley, deberían tener un destino específico: la mejora de las rutas y la amortiguación de los precios de la energía". Según trascendió en el petitorio que se entregó reclamaban una deuda de 6,1 billones de pesos.

"El gobierno de Milei está haciendo caja con un impuesto que no vuelve a la gente. No se utiliza para frenar el precio de la nafta ni para arreglar un solo bache de las rutas nacionales, que hoy son un peligro para quienes las transitan", denunciaron durante la protesta.

La falta de ejecución de estas partidas es vista por los intendentes como "una maniobra para alcanzar el superávit fiscal a costa del deterioro de la infraestructura vial y la seguridad de los bonaerenses".

A nivel local, el principal reclamo tiene que ver con la detenida obra del Paso Urbano, en cercanías de El Cholo, un cruce de rutas vital para la economía de la región que se encuentra prácticamente intransitable debido a los destrozos en la cinta asfáltica.