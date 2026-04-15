Queja vecinal y peligro: el cierre del puente Don Bosco obliga a las familias a cruzar por las vías

La clausura definitiva del paso peatonal sobre el puente Don Bosco generó una situación de riesgo extremo para la comunidad educativa de la zona sur. Alumnos y padres de la Escuela N° 55 y del jardín de infantes cercano se ven obligados a transitar por encima de las vías del ferrocarril como única alternativa para llegar a clase, ante la falta de una pasarela segura en las inmediaciones.

El corte total del puente, que anteriormente permitía el paso de peatones y motocicletas, ha dejado a los vecinos sin una conexión directa entre los barrios.

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Edgardo, vecino del lugar, le dijo a La Nueva. que esta interrupción impacta principalmente en "el riesgos de accidentes, ya que niños y adultos deben caminar sobre los rieles, en ocasiones cargando bicicletas al hombro, para evitar desvíos de hasta nueve cuadras. Además, la Escuela N° 55, el jardín de infantes y el Club La Armonía han quedado virtualmente aislados para quienes se desplazan a pie".

A su vez, añadió que "las alternativas oficiales, como los puentes de Catamarca o Sixto Laspiur, resultan excesivamente distantes para el paso diario de los chicos".

El hombre apuntó a un abandono e infraestructura deficiente. Es que a la imposibilidad de cruzar se le suma, según le dijo a este medio, "un marcado por la falta de mantenimiento en la zona de avenida La Plata y Don Bosco".

"Existen alcantarillas tapadas con chapas en lugar de rejillas, lo que obliga a los vecinos a intervenir manualmente cuando llueve para evitar inundaciones. El cauce presenta placas de hormigón y escombros que impiden el correcto drenaje del agua, generando temor ante posibles anegamientos, y por si fuera poco, hay una rotura de caño de ABSA en calle Artigas que está desde hace un mes sin reparación".

Los vecinos del sector exigen la habilitación de un paso peatonal provisorio y seguro mientras continúen las obras, con el fin de evitar una tragedia en las vías ferroviarias.

Desde el Municipio

La comuna de Bahía Blanca informó esta tarde que continúan desarrollándose tareas clave en el marco de la obra de refuncionalización del Canal Maldonado, más específicamente en la construcción de los puentes de Pampa Central y Don Bosco.

En el sector de Pampa Central, se completaron las tareas de re localización de servicios que permiten avanzar con los trabajos de pilotaje, paso necesario para la fundación del nuevo puente.

En paralelo, sobre Don Bosco, se ejecutan tareas de adecuación de redes de gas y agua, fundamentales para liberar el área y dar inicio, en los próximos días, a la demolición de la estructura existente.

Sin embargo, no hubo referencia sobre la construcción de un paso peatonal para los vecinos del lugar.

Estas intervenciones forman parte de una secuencia técnica indispensable para poder avanzar con la construcción integral del nuevo canal y mejorar la seguridad hidráulica de la ciudad.