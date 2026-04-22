Masters de Madrid: Tirante le ganó sin problemas a Bautista Agut

El tenista argentino Thiago Tirante tuvo una muy buena actuación para derrotar en sets corridos al español Roberto Bautista Agut en la primera ronda del Masters de Madrid.

Tirante se impuso por 6-2 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y 17 minutos.

El partido fue prácticamente un monólogo por parte de Tirante, quien dominó de principio a fin ante un rival que no pudo hacerle frente.

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El argentino le quebró el saque a su oponente en tres ocasiones (dos veces en el primero y una en el segundo) para avanzar en el cuarto Masters 1000 de la temporada, que se lleva a cabo en la capital española.

Su próximo rival será el estadounidense Tommy Paul (15º), quien debutará en la segunda ronda por estar entre los 32 preclasificados.

De esta manera, Tirante extiende su muy buen momento, ya que el último torneo que había disputado fue el ATP 250 de Houston, donde alcanzó las semifinales, mientras que unas semanas antes llegó a la segunda ronda del Masters de Miami después de superar la clasificación.

Bautista Agut, por su parte, se despidió del público español, ya que hace pocos días anunció que esta será su última temporada como profesional.

El otro argentino que jugará este miércoles en el Masters de Madrid será Francisco Comesaña, que no antes de las 13:30 tendrá un duro compromiso con el checo Tomáš Macháč. (NA)