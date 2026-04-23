Diario de viaje, día 10: índice UV extremo, el abrazo de Manu y Lucas y la más elogiada

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Después de la lluvia torrencial del martes y con el arrastre psicológico que llevamos los bahienses, desde que salí a la mañana me la pasé mirando al cielo.

Al principio, las nubes eran un enemigas asomándose. A los 5 minutos de estar a un costado de la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento panameño, cada una de las que aparecía, por más pequeña que fuera, pasaba a ser una bendición.

Afortunadamente, el suplicio duró poco. Al menos, el mayor, el de soportar un índice UV de 11; es decir, extremo.

Un integrante del staff de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se acercó gentilmente antes de comenzar la competencia. Primero para saludarnos y ponerse a disposición.

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Luego, apareció con un grupo de voluntarios e instaló, a metros de la llegada de los cien llanos, entre el andarivel 1 y 3, una enorme sombrilla para La Nueva.

Desde allí seguimos junto a Victoria Álvarez Fortunato la positiva tarea llevada a cabo por lo atletas argentinos en lanzamiento de martillo. Porque si bien la medalla llegó después, en el femenino, con Juana Marino, tanto el puntaltense Emanuel Quevin como el joven de La Matanza, Lucas Aquino, lograron establecer sus Personal Best y se fueron con una sonrisa.

De hecho, una de esas imagenes que no se ve en la tele fue la mejor de la mañana, cuando la cita terminó y ambos se estrecharon en un gran y sincero abrazo.

Segundos después, Manu nos regaló 15 minutos de su tiempo. Nos contó, off the record, lo feliz que estaba de semejante oportunidad (bien ganada, claro). Del esfuerzo, de su primera vez en un avión, de lo que va a poder disfrutar hasta el sábado, como integrante del seleccionado de atletismo, pero también como un hincha más.

Ya en el MPC, luego de pasar en limpio el material y compartirlo, fuimos parte de una conferencia de prensa extrañamente jugosa.

Porque más allá del mensaje que intentó enviar la organización y el orgullo de ser anfitriones de un evento semejante sin grandes manchas en su haber, todos se deshicieron en elogios para con Agostina Hein.

Allí, Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y vice de la Organización Deportiva Suramericana, lanzó una frase a tono con los Juegos: "Hein está a otro nivel".