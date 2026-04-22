Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El puntaltense Emanuel Quevin sumó hoy en Panamá un hito en su carrera deportiva al participar, establecer un récord personal y finalizar sexto en la final de lanzamiento de martillo de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

Manu se mostró suelto, aprovechando su oportunidad y fluyendo en la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento panameño, uno de los dos predios principales del evento.

Además, pudo mejorar su marca, llegando a lanzar 60,22 en su segundo intento, y 62,62 en el sexto y último, muy por encima de los 57,88 con los que había llegado a la competencia.

"Se me dio lo que venía a buscar, que era mejorar y disfrutar del torneo. Ahora me siento muy contento por eso. Tengo mucho por mejorar, hay cosas que se pueden hacer distinto y que me quedan muchos años por competir. Pero la experiencia fue increíble, estoy muy emocionado. Esperé mucho tiempo una oportunidad así, estoy orgulloso de estar ahora en Panamá", le dijo a La Nueva.

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Su primer intento fue nulo, luego marcó los 60,22, volvió a tener un nulo en el tercer lanzamiento y se despidió con tres positivos: 58,58; 59,13 y su mejor performance histórica, los mencionados 62,62 metros.

"La pista está muy linda, está nueva y se puede lanzar muy bien. Mar del Plata tiene muy buen lugar, pero esta es la mejor pista en la que competí y la jaula está muy linda. Lancé bien, el torneo en general estuvo bien. Sí, sé que puedo seguir creciendo. Nunca había metido 62 metros, así que mejorar la marca está bueno", añadió.

A un costado de la jaula, como privilegiados, observamos la complicidad con Lucas Aquino, el otro argentino de la prueba (fue quinto, con 63,21 metros en el último intento), y con la entrenadora Mónica Chatich.

Era ella quien se mantenía en contacto con el coach de Quevin, Julio Piñero, haciendo de enlace para buscar la mejor versión del puntaltense.

"Había correcciones técnicas que me sirvieron para terminar lanzando bien", contó sobre los diálogos que mantenía por teléfono entre lanzamientos.

"Con Lucas somos compañeros. Aunque en la pista somos rivales, afuera somos amigos y compartimos habitación acá en Panamá. Lo quiero un montón"; agregó.

Si bien el atletismo seguirá hasta el sábado, último día de los Juegos, Manu ya pasó su prueba y ahora solo le queda terminar de disfrutar de una experiencia única y con los colores de la Selección.

"Esta camiseta va a mi pieza, derecho para mi casa. Pero voy a seguir usándola porque la idea es estar en el Sudamericano, en octubre. Quiero seguir compitiendo para mi pais y que esto no se corte acá", concluyó.

Este miércoles, la Argentina sumó tres medallas más, de la mano del atletismo.

Pedro Olmo se quedó con la de oro en salto en largo, con una marca de 7,30 metros establecida en su primer intento.

Luego, Zoe Gorski alcanzó la de plata en los 1500 metros, frenando el cronómetro en 4:27.84, apenas un segundo atrás de la chilena Cancino.

Finalmente, también en martillo, Juana Marino se colgó la de bronce lanzando 57,52 metros.