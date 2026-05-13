Triunfos repartidos entre locales y visitantes por la séptima fecha de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Triunfos repartidos entre locales (tres) y visitantes (tres) se registraron esta noche, por la séptima fecha de la Liga Bahiense de Básquetbo, Bronce.

La misma había quedado pendiente tras la suspensión el pasado miércoles a raíz de las malas condiciones climáticas.

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Adentro, Barracas derrotó a Caza y Pesca Huracán Médanos, 77 a 65; Bahiense del Norte B a Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) 81 a 56 y Sporting a Fortín Club (Pedro Luro), en Espora, 68 a 59.

En tanto, como huésped se impusieron Sportivo Bahiense B sobre Los Andes, 67 a 59; Pellegrini frente a Bella Vista, 73 a 56 y Whitense frente a Velocidad B, 87 a 63.

En la próxima fecha, el domingo, se cruzarán los dos punteros: Bahiense B-Sportivo B.

Barracas 77, Caza y Pesca 65

En el partido destacado de la jornada, Barracas estiró su gran presente a cinco triunfos, bajando a Caza y Pesca Huracán Médanos, 77 a 65.

En la visita no jugó Nicolás Sánchez (lesionado) y sorpresivamente debutó Agustín Solomon, el ex Olimpo.

Quevedo define en bandeja ante la mirada de Redivo, Bruno López y Banegas.

Los locales tuvieron como principal exponent a Ramiro Catalá, autor de 20 puntos (3-7 en triples, 4-5 en dobles y 3-7 en libres), más 8 rebotes.

Pelota dividida entre Banegas y Passeggi.

En la visita, Herman Banegas terminó con 17 puntos y 10 rebotes.

También se sumaron Luciano Polak, con 18 unidades (2-6 en t3, 5-7 en t2 y 2-2 en t1), además de 5 rebotes y 2 asitencias, y Agustín Astradas: 17 puntos (5-11 en triples).

Barracas (77): A. Passeggi (2), M. Capurso (8), L. Polak (18), R. Eliosoff (8), R. Catalá (20), fi; A. Astradas (17), L. Durán, M. Quevedo (4) y S. Soriano. DT: Albano Schneider.

Caza y Pesca (65): B. López (6), J.C. Redivo (11), M. Nievas (12), F. Perrín (5), H. Banegas (17), fi; T. Martz (6), B. Meschini (2), A. Solomon (6) y J. Jaratz. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Barracas, 14-15; 31-29 y 47-50.

Árbitros: Sebastián Arcas y Leonardo Bressan⁩.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Los Andes 59, Sportivo B 67

Sportivo Bahiense frenó el envión de Los Andes, al vencerlo, como visitante, 67 a 59.

El goleador fue Luciano Temporelli, con 29 puntos (3-7 en triples, 3-6 en libres y 5-7 en libres). Además, Lucas Santarelli metió 14 y bajó 9 rebotes.

Enfrente, el estadounidense James Danzey terminó también con 20 (aunque 0-6 en t3, 7-13 en t2 y 6-8 en t1) e Iván De Brakeleer bajó 12 rebotes.

Los Andes (59): M. Murphy (10), G. Chávez, F. Herrera, I. De Brakeleer (5), J. Danzey (20), fi; N. Schiaffino (9), N. Guerrero (7), D. Heredia (2) y M. Varela (6). DT: Enrique Moreno.

Sportivo B (67): F. Galassi (9), L. Temporelli (20), J. Asnaghi (6), L. Santarelli (14), B. Guaglianone (10), fi; F. Arizcuren (7), J. Abad (1), G. Plunkett, J. Labarere, B. Wais y T. Zuñiga. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Los Andes, 14-21; 29-38 y 41-51.

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Joel Schernenco⁩.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Bahiense B 81, Fútbol y Tenis 56

Bahiense del Norte no tuvo dificultades para mantenerse arriba, venciendo a Fútbol y Tenis Club, 81 a 56.

Otra vez César Massa fue el goleador, con 20 unidades (3-5 en t3, 4-5 en t2 y 3-6 en t1), además de tomar 8 rebotes.ç

En el equipo de Villarino, Juan Pablo Dumrauf completó 20 puntos (6-6 en t2 y 8-10 en t1).

Bahiense del Norte B (81): B. Massa (5), F. Sureda (4), A. Tavella (7), C. Massa (20), F. Pérez (8), fi; L. La Bella (14), M. Fernández, J. Reta (6), A. Vilarino, D. Faure (7) y C. Brugniere (10). DT: Santiago Cappa.

Fútbol y Tenis (56): J.D. Pérez (5), J. Wainmaier (2), G. Semper (2), F. Crocioni (2), J.P. Dumrauf (20), fi; I. Gaggioli, F. Mutuverría (2), E. Sánchez (10), S. Esquivel (6), J. Monaldi (5) y W. Carrino (2). DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Bahiense B, 18-13; 45-23 y 69-40.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.⁩

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Bella Vista 56, Pellegrini 73

Pellegrini volvió a ganar (73-56 a Bella Vista) y se afianzó en el lote de arriba.

Francisco Godeas anotó 12 puntos y bajó 13 rebotes; Lucass Cataffi convirtió 20 puntos y tomó 8 rebotes y Nicolás Themtham fue el goleador, con 22 puntos.

En el local, otro buen juego de Francisco Ariza, con 17 puntos (2-5 en t3, 5-7 en t2 y 1-2 en t1), más 6 recobres.

Bella Vista (56): S. Durando (10), F. Ariza (17), T. De Cascos (4), D. Rueda (3), R. Inglera (11), fi; S. Bertoni (5), A. Burgardt (4) y B. Ciommo (2). DT: Pablo De Cascos.

Pellegrini (73): L. Cataffi (20), N. Themtham (22), F. Godeas (12), M. Barrera (7), Andrés Almirón (8), fi; S. Frayssinet (4) y I. Gómez Lepez. DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Bella Vista, 17-22; 29-43 y 43-55.

Árbitros: Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Cancha: Bella Vista.

Velocidad B 63, Whitense 87

Whitense le provocó la quinta derrota en fila a Velocidad: 87 a 63.

En Los Aviones Azules hubo 22 puntos de Agustín Almirón, con 2-2 en triples, 7-10 en dobles y 2-2 en libres, mientras que Marcos Ruarte terminó con 9 rebotes y 9 puntos.

En el azulgrana, Franco Mastrandrea metió 14 (7-8 en t2) y tomó 5 rebotes.

Velocidad B (63): F. Martínez (9), S. Hiebaum (1), T. Carvalhosa (6), R. Copreni (15), N. Valdebenito (7), fi; T. Rollhaiser (3), E. González (1), T. Moreira (4), J.I. Del Molino (2), F. Mastrandrea (14) y N. Ocampos (1). DT: Santiago Piñeiro.

Whitense (87): C. Nador (5), F. Cruz (12), Agustín Almirón (22), G. Resler (7), L. Robledo (3), fi; T. Iturriaga (6), M. Herbalejo (12), J. Burgos (4), L. Husman (3), M. Ruarte (9), U. Martínez (4) y T. Márquez. DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Velocidad B, 18-25; 35-41 y 49-60.

Árbitros: Néstor Schernenco y⁩ Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Sporting 68, Fortín Club 59

Sporting se reencontró con la victoria, al superar a Fortín Club (Pedro Luro), por 68 a 59.

Matías Gómez aportó 21 puntos (5-13 en triples, 2-2 en dobles y 2-2 en libres); Rodrigo Frontalini, 7 rebotes y 7 unidades, mientras que Mauricio Miguez cerró con 17 unidades, más 9 rebotes.

En el verdiamarillo, Brian Ruiz tomó 18 rebotes y metió 11 puntos, en tanto que Giuliano Zaccara anotó 21 unidades (3-6 en t3 y 10-12 en t1).

Sporting (68): B. Falcioni (2), M. Miguez (17), G. Martínez (2), G. Díaz (2), B. Kumorkiewicz (10), fi; A. Cisneros (7), R. Frontalini (7) y M. Gómez (21). DT: Ian Costa.

Fortín Club (59): R. Osinaga (6), J. Aispuro (12), G. Zaccara (21), J. Huenuqueo, B. Ruiz (11), fi; W. Ruiz (2), H. Martínez, B. Rodríguez (7), T. Espinosa, G. Tidei y R. Sánchez. DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Sporting, 18-15; 38-34 y 47-45.

Árbitros: Mariano Enrique y Lucas Andrés.⁩

Cancha: José Galié (Espora).

La próxima

La novena fecha se disputará el próximo domingo, con Bahiense B-Sportivo B, Velocidad B-Los Andes, Sporting-Whitense, Barracas-Fortín, Bella Vista-Fútbol y Tenis y Pellegrini-Caza y Pesca.

Posiciones

1º) Bahiense B, 15 puntos (7-1)

1º) Sportivo B, 15 (7-1)

3º) Barracas, 14 (6-2)

3º) Pellegrini, 14 (6-2)

5º) Caza y Pesca, 13 (5-3)

5º) Los Andes, 13 (5-3)

7º) Whitense, 12 (4-4)

7º) Sporting, 12 (4-4)

9º) Velocidad B, 10 (2-6)

10º) Fútbol y Tenis, 9 (1-7)

10º) Bella Vista, 9 (1-7)

12º) Fortín Club, 8 (0-8)