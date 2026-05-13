LBB Oro: en el partido adelantado, Estrella metió sexta ante Pueyrredón y trepó a la cima de la tabla

A pura potencia, Santiago Quiroga se saca de encima a Fernando Alfonso. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Estrella venció esta noche a Pueyrredón y quedó -al menos momentáneamente- como único puntero de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, tras disputarse el partido adelantado de la novena fecha del torneo "Rubén Fillottrani".

El equipo que conduce Walter Romerniszyn se impuso en su cancha por 72 a 63, lo que le permitió acumular su sexta victoria en fila y estirar su gran presente en la elite local.

Recién sobre el final, el dueño de casa logró quebrar un juego sumamente parejo y, por largos ratos, bastante deslucido.

Ruiz le gana en las alturas a Balmaceda.

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Es que los primeros tres primeros parciales mostraron paridad y bajo goleo (12-15, 16-15 y 16-13), algo bien distinto a lo sucedido en los minutos finales.

Ya que en los tres minutos antes del epílogo, por caso, Estrella anotó los mismos puntos que en todo el primer cuarto y fue ahí donde logró cerrar la noche a su favor tras quedarse con el chico por 28 a 20.

Quiroga y Dulsan luchan cuerpo a cuerpo.

Peña intenta hacerse de la pelota ante el asedio de Carci.

Con Santiago Quiroga como figura, el dueño de casa encontró gol en ese ir y venir y fue efectivo desde la línea, algo que le había costado a lo largo de todo el partido (terminó con 29-41).

Santi, que finalizó con 25 puntos y 13-13 en libres, terminó de inclinar la balanza tras anotar tres libres seguidos, luego de una falta técnica al banco visitante.

Ese 70 a 61 a falta de un 1m07s, más una buena defensa y algún desacierto de Purre, terminaron de cerrar el juego.

Renzi juega ante los brazos de Balmaceda.

Carci se frena ante la ayuda de Balmaceda.

En la última conversión para Estrella, Carlos Balmaceda tuvo que dejar la cancha tras un fuerte impacto contra el parqué, pero no fue más que un susto: "Un poco de dolor, pero sólo fue el golpe. Hielo y listo", le dijo el interno a La Nueva.

Con esta última buena noticia, Estrella terminó de coronar una noche redonda para festejar con su gente la sexta victoria en fila y disfrutar de la cima de la tabla. Al menos, por unas horas, algo que hacía muchos años no lograba.

Ah, en la próxima fecha visitará a Napostá, que puede alcanzarlo o superarlo mañana. Será para ver, pero para eso falta.

La síntesis:

Estrella (72): T. Peña (5), F. Herrera (12), S. Quiroga (25), B. Olivera (4), C. Balmaceda (16), fi; A. Pan, F. Macías (10), B. Pérez y G. Oyarzo. DT: Walter Romerniszyn.

Pueyrredón (63): F. Alfonso (15), D. Carci (10), N. Renzi (15), N. Dulsan, F. Ruiz (10), fi; A. Agulló (7), M. Echarri, L. Baeza (2), G. Sagasti y Gino Pisani (4). DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Estrella, 12-15; 30-28 y 44-43.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Marcelo Gordillo.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

El resto

Este jueves se completará la novena fecha con Bahiense del Norte-Napostá, Estudiantes-Liniers, Olimpo-Villa Mitre, L.N. Alem-Barrio Hospital e Independiente-Pacífico.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (7-2), 16 puntos (*)

2º) Napostá (7-1), 15

3º) Pueyrredón (5-4), 14 (*)

4º) Bahiense (5-3), 13

4º) Estudiantes (5-3), 13

4º) Villa Mitre (5-3), 13

7º) Liniers (3-5), 11

7º) Pacífico (3-5), 11

7º) Olimpo (3-5), 11

10º) Independiente (2-6), 10

10º) L.N. Alem (2-6), 10

10º) Barrio Hospital (2-6), 10

(*) Tienen un partido más.